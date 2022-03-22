الثلاثاء 22 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملات نظافة ورفع مخلفات وصيانة وإصلاح الإنارة بأحياء وقرى المنيا

حملات نظافة مكثفة
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملاتها اليومية الكثفة للنظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة بالتوازي مع أعمال الإنارة وإصلاح وصيانة وتركيب أعمدة وكشافات الإنارة ولمبات الليد الجديدة بأحياء المدينة والقري التابعة لها.

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وقال أشرف فرغلي رئيس الوحدة المحلية بنزلة حسين أن قسم البيئة بالقرية واصل استمرار اعمال النظافة ورفع مخلفات وتراكمات بجميع نقاط التجميع بشوارع القرية والقرى التابعة ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي حفاظا على سلامة أرواح المواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة فيروس كورونا.

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وأوضح  محمد سميح رئيس الوحدة المحلية بقرية صفط الخمار بتكثيف الرقابة على أعمال قسم الإنارة بالقرية حيث تم صيانة اعمدة الإنارة وصيانة الكشافات بعزبة سلطان باشا وعزبة محمد ربيع لتيسير حركة سير المواطن والحد من انتشار الحوادث المرورية كما واصل قسم البيئة بالقرية أعماله المكثفة حيث تم رفع مخلفات وتراكمات بجميع نقاط التجميع بشوارع القرية ومن ترعة سرى باشا بصفط الخمار ومن امام الوحدة الصحية بقرية دمشاو هاشم التابعة للوحدة المحلية بصفط الخمار ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي حفاظا على سلامة أرواح المواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة فيروس.

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وأضاف رمضان جمال رئيس حي غرب مدينة المنيا أن قسم البيئة بالحي واصل أعماله المكثفة حيث  تم متابعة أعمال النظافة وتم رفع مخلفات وتراكمات بجميع نقاط التجميع بشوارع وأروقة الحى ومن سكة تله ومضرب الأرز وطريق مصر أسوان وشلبي ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي حفاظا على بيئة صحية خالية من الأمراض والأوبئة وخاصة فيروس كورونا.

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من جانبه أكد الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا أن هذه الحملات والأعمال تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والتي شدد خلالها على مواصلة حملات النظافة وأعمال الإنارة لجميع المناطق واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى قيامه بتوجيه رؤساء الأحياء والمجالس المحلية القروية بتكثيف الحملات الدورية لرفع المخلفات الصلبة بمختلف المناطق بالقرى والأحياء وتوعية المواطنين بالالتزام بالسلوك الصحيح مع تكثيف أعمال الإنارة وإصلاح وصيانة وتركيب أعمدة وكشافات الإنارة ولمبات الليد الجديدة لتسهيل حركة المواطنين والحد من وقوع الحوادث ليلا.

المنيا حملات نظافة وصيانة إنارة بأحياء وقري المنيا أشرف فرغلي الدكتور محمد حلمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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