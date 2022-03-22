الثلاثاء 22 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الاستعلام عن صحة 5 مصابين في حريق محل بالغربية

حريق
حريق

أمرت النيابة العامة في الغربية، اليوم الثلاثاء، الاستعلام عن الحالة الصحية لـ 5 مصابين في حريق محل بعقار، أمام كلية التربية النوعية بطنطا.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغا باندلاع حريق في محل بشارع بطرس أمام كلية التربية النوعية بمدينة طنطا، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية وتم الدفع بسيارتي إطفاء وسيارات إسعاف للسيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداد النيران إلى باقي المحلات المجاورة والشقق السكنية.

وتبين من المعاينة تفحم محتويات محل داخل عقار مكون من 5 طوابق بشارع بطرس أمام كلية التربية النوعية بمدينة طنطا ونتج عنه إصابة 5 أشخاص بإصابات خفيفة عبارة عن اختناق وجرى نقلهم إلى مستشفى طنطا الجامعي.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحريق.

النيابة العامة في الغربية مصابين حريق عقار طنطا كلية التربية النوعية الاستعلام

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