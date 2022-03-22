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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الدولار اليوم في مصر الثلاثاء بالبنوك المصرية 22-3-2022

الدولار
الدولار

سعر الدولار اليوم فى مصر الثلاثاء في البنوك المصرية.. حالة لم تكن مسبوقة في ارتفاع أسعار الدولار في جميع البنوك المصرية ارتفاعات متتالية منذ أمس، مما انتاب المواطنين حالة من الهلع بعد ارتفاع سعر الدولار، وزادت أسعار الذهب، ولكن عملت الحكومة المصرية على طمأنة المواطنين، وصرف العلاوات للموظفين، فسجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 18.15 جنيه للشراء، وبلغ سعر البيع 18.25 جنيه، وبلغ متوسط الأسعار الصرف بالبنك المركزى المصرى قيمة 18.17 جنيها للشراء، و18.26 جنيها للبيع.

واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى، وذلك ببداية التعاملات الصباحية يوم الثلاثاء الموافق 22- 3- 2022، في جميع البنوك المصرية، المسجل استقرارا بالبنك الأهلى المصرى سجل سعر 18.15 جنيه للشراء، وبلغ سعر البيع 18.25 جنيه، وبلغ متوسط سعر الصرف بالبنك المركزى المصرى 18.17 جنيها للشراء، و18.26 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر 

وقرر البنك الأهلى المصرى القيام بإصدار شهادة ادخار تحتوي على معدل عائد ثابت خلال  مدة الاحتفاظ بالشهادة، وبلغت نسبة العائد في الشهادة السنوية 18%، حيث بلغت مدة الشهادة سنة، ويتم صرف العائد شهريا.

سعر الدولار اليوم فى مصر تحديث يومي

وتستعرض "الدستور" سعر الدولار اليوم الثلاثاء فى جميع البنوك المصرية والأسواق المصرفية.

يبلغ سعر الدولار فى البنوك كالاتي:

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

18.15 جنيها للشراء.

18.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء فى البنك المركزى المصرى

18.17 جنيه للشراء.

18.26 جنيها للبيع.

سعر الدولار ببنك الإسكندرية اليوم الثلاثاء

18.17 جنيها للشراء.

18.27 جنيها للبيع.

سعر الدولار بالبنك التجارى الدولى "cib" اليوم

18.17 جنيها للشراء.

18.27 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم فى بنك القاهرة

18.17 جنيها للشراء.

18.27 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم فى بنك مصر

18.15 جنيه للشراء.

18.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بمصرف أبوظبي الإسلامي

18.20 جنيه للشراء.

 18.27 جنيه للبيع.

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وائل لطفي

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