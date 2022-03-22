الثلاثاء 22 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط يبحث تنفيذ إجراءات السلامة البيئية بالمصانع

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،بمكتبه بديوان عام المحافظة، الكيميائي رضا كمال الدين محمد رئيس قطاع مصانع الشركة المالية والصناعية المصرية للأسمدة "مصانع أسيوط للأسمدة" لبحث ومناقشة الجهود المبذولة لتنفيذ إجراءات واشتراطات السلامة البيئية بمصانع أسيوط وأعمال التطوير بالمصانع، جاء ذلك بحضور هالة فرغلي مدير إدارة البيئة بالمحافظة.

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جانب من الاجتماع

و تم خلال اللقاء التعريف بالشركة المالية والصناعية المصرية ( EFIC كفر الزيات ، أسيوط ، السويس) منذ إنشاء أول مصنع لها في عام 1929 بكفر الزيات وحتى إنشاء مصنع سماد أسيوط عام 1970 وذلك بطاقة إنتاجية للمصانع ونسبة تصدير بلغت 50 % من الإنتاج.

وناقش محافظ أسيوط مع رئيس قطاع المصانع الإجراءات والخطوات التي يجري تنفيذها في إطار الالتزام البيئي حفاظًا على البيئة وسلامة المواطنين والعاملين بالمصانع بالإضافة إلى الخطوات التي تم تنفيذها بمصانع أسيوط تنفيذًا لتوجيهات المهندس عبدالعظيم العباسي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة. 

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جانب من الاجتماع

وتمثلت فى إنشاء أحواض ترسيب وأبراج غسيل لكل الأقسام الإنتاجية داخل المصانع وعمل إصلاح كامل لخطوط انتاج السماد الناعم والمحبب من خلال إنشاء وحدات جديدة تعمل بتكنولوجيا عالية ومطابقة للمواصفات البيئية في إطار التعديلات الجديدة لقانون البيئة وهو ما تم الانتهاء من تنفيذه بالإضافة إلى تركيب أجهزة رصد بيئي على مداخل وحدات الإنتاج وربطها بالشبكة القومية للرصد البيئي بجهاز شئون البيئة، فضلًا عن المشاركة المجتمعية مع القرى المحيطة بالمصانع والتعاون العلمي المشترك مع جامعة أسيوط والمراكز البحثية داخل الجامعة مع تمويل العديد من المؤتمرات العلمية وخاصة المؤتمرات البيئية . 

 وكذلك تدريب مجموعات من طلاب جامعة أسيوط في التخصصات المختلفة من كليات العلوم والهندسة والتجارة في الإجازات الصيفية كما تم استعراض دور قطاع مصانع أسيوط للأسمدة والطاقة الانتاجية للمصنع والذي يتميز في إنتاج السماد السوبر فوسفات الأحادي الناعم لافتًا إلى مساهمة المصانع فى تصدير إنتاج السماد المحبب ذو الجودة العالية إلى خارج البلاد خاصة لدول البرازيل والارجنتين وبعض الدول الأوروبية والآسيوية.

وأكد المحافظ خلال اللقاء على ضرورة بحث سبل تطوير منظومة العمل وتحسين جودة الإنتاج مع مراعاة الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين والعاملين بمصانع الأسمدة وذلك في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تولي هذا القطاع الهام اهتماماً خاصا. 

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جانب من الاجتماع

 وأشار إلى ضرورة اتخاذ خطوات جادة للتحسين البيئي المستمر للمصانع وأهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات والأجهزة والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة على أرض المحافظة لتطوير الخدمات المقدمة المواطنين وخدمة البيئة والمجتمع والعمل على زيادة الإنتاج وتطوير العمل في كافة القطاعات عن طريق دراسة المقترحات ووضع حلول وإزالة أي عقبات أو مشاكل قد تواجه التنفيذ والتطبيق الفعلي على أرض الواقع.

محافظة اسيوط محافظ أسيوط المصرية للأسمدة اللواء عصام سعد المشاركة المجتمعية جهاز شئون البيئة

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