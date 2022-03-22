الاستعلام عن صحة 6 مصابين في تصادم سيارة و«توك توك» بقنا

أمرت النيابة العامة في قنا، اليوم الثلاثاء، الاستعلام عن الحالة الصحية لـ 6 مصابين فى حادث تصادم سيارة و«توك توك»، بالقرب من كوبرى كوم سخين بمركز قوص.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارة وتوك توك بالقرب من كوبري كوم سخين بمركز قوص جنوب قنا، وأسفر الحادث عن إصابة عمر غنيم، ودعاء غنيم، وريهام غنيم، ومحمد غنيم، وأحمد عبد الحارث، وأمل عبد الوهاب.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل المصابين إلى مستشفى قوص المركزي لتلقي العلاج.