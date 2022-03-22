الثلاثاء 22 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«بوينج» الصين: الخبراء على استعداد للمشاركة بالتحقيق في تحطم طائرة الركاب

تحطم طائرة الركاب
تحطم طائرة الركاب

ذكرت شركة بوينج الصين اليوم الثلاثاء أنها تتعاون حاليًا مع شركة طيران شرق الصين وستقدم دعمًا بعد تحطم طائرة ركاب "بوينج 737" بعد ظهر أمس الإثنين.

وأفادت وكالة "شينخوا" الصينية بأن بوينج الصين ذكرت أن الشركة على اتصال بالمجلس الوطني لسلامة النقل في الولايات المتحدة، مضيفة أن خبراءها الفنيين على استعداد لمساعدة هيئة الطيران المدني الصينية في إجراء التحقيقات.

وتحطمت طائرة ركاب تقل 132 شخصا فى منطقة قوانجشى ذاتية الحكم لقومية تشوانغ بجنوبي الصين بعد ظهر أمس، وهي من طراز "بوينج 737" تابعة لشركة طيران شرق الصين، وأقلعت من كونمينج وكانت متجهة إلى قوانجتشو، في منطقة جبلية بالقرب من قرية مولانغ في محافظة تنغشيان في مدينة ووتشو في الساعة 2:38 بعد الظهر، مما تسبب في اندلاع حريق جبلي.

وفي سياق متصل، بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس الصيني شي جينبينج، في ضحايا تحطم الطائرة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” اليوم أن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودية، بعث أيضا برقية عزاء ومواساة، للرئيس الصيني، في ضحايا تحطم الطائرة .

بكين تحطم طائرة بوينج الصين

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وائل لطفي

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