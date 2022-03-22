محافظ أسوان يسلم أجهزة كهربائية لـ 75 فتاة من اليتيمات وغير القادرات

سلم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان 75 فتاة من الأيتام وغير القادرات ، عددا من الأجهزة الكهربائية والمعمرة والمنزلية تمهيداً لحياة زوجية سعيدة لهن، والمهداة من الجمعية المصرية للتنمية المتكاملة برئاسة هناء إسماعيل، وذلك في إطار التكامل والتلاحم بين الجهود الحكومية والمجتمعية.

كما كرم محافظ أسوان 3 من الأمهات المثاليات بمناسبة عيد الأم ، وأثناء كلمته خلال فعاليات الإحتفال بهذه المناسبة والذى حضره السيد إدريس الشريف الإدريسى رئيس الرابطة العالمية للسادة الأشراف الأدارسة بمصر والعالم الإسلامي، الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، بجانب القيادات التنفيذية وممثلي منظمات المجتمع المدني، علاوة على الفتيات المحتفى بهن وأسرهم.

و قد المحافظ شكره لجهود الجمعية المصرية للتنمية المتكاملة، والذي لا يقتصر فقط فى هذا المجال، ولكن فى العديد من المجالات الأخرى ، وخاصة جهودها المتميزة لإعادة إعمار وإنشاء وترميم المنازل التى تضررت من السيول.

وأكد محافظ أسوان أنه تقديراً من المحافظة لهذه الجهود فقد تم تكريم الجمعية الشهر الماضي لمساهمتها المباشرة فى توفير حياة كريمة للمواطنين المتضررين من السيول لتكون نموذج وقدوة لشركاء التنمية من منظمات المجتمع المدنى.

وأشار محافظ أسوان إلى إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن 2022 هو عام المجتمع المدنى يعتبر قاعدة ينطلق منها التكامل والتلاحم بين الجهود الحكومية والأهلية ، ولذا فإن إطلاق المبادرة الإنسانية والمجتمعية " الناس لبعضهم " من رحم تداعيات أزمة كورونا كان بهدف إيجاد جسر مشترك بين الجهود التنفيذية والمجتمعية لرفع المعاناة عن كاهل الأسر والمواطنين الأكثر إحتياجاً والعمل على دعمهم فى مواجهة متطلبات الحياة المعيشية.

وأوضح اللواء أشرف عطية أن ذلك يتوازى مع ما تقدمه المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " من محاور عديدة منها التمكين الاقتصادى وتقديم كافة أوجه الرعاية المختلفة، وهو الذى يتطلب دوام الاستمرار في تقديم مثل هذه الأعمال الخيرية من أجل تحقيق التكافل الاجتماعي بمعناه الشامل بين شرائح المجتمع والوصول إلى التنمية الشاملة فى كافة المجالات الحياتية.

ومن جانبها أوضحت هناء إسماعيل بأنه منذ بدء أزمة السيول تم اعتماد ميزانية تقديرية من الجمعية بمبلغ مليون جنيه للإغاثة العاجلة للمتضررين، بجانب تقديم مساعدات نقدية لـ 850 أسرة متضررة في العديد من المناطق والقرى، فيما تم توفير المفروشات والتجهيزات والملابس والمواد التموينية، لافتة إلى أن الجمعية قامت بتنفيذ أعمال الترميم الجزئي لـ 13منزلا، والترميم الكلي لـ 6 منازل في مناطق جبل تقوق وعزبة العسكر وقرية الجعافرة.

