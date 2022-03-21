كوميديان أمريكى: الرئيس الأوكرانى الأوفر حظًا للرئاسة الأمريكية 2024

قال الكاتب والفنان الكوميدي الأمريكي آندي بورويتز، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خرج إلى الصدارة في السباق الرئاسي بالولايات المتحدة.

وأضاف بورويتز في مقالته التي نشرت في صحيفة نيويوركر الساخرة، أن معهد أبحاث الرأي العام بجامعة مينيسوتا أجرى استطلاعا أظهرت نتائجه أن المرشحين الأكثر شعبية للرئاسة اليوم، هما الرئيس الحالي جو بايدن الذي يستعد للتصويت لصالحه ما نسبة 23 % في المائة من المستطلعين في العينة، ودونالد ترامب بنسبة 17%.

وأوضح الكوميدى الأمريكى أن فلاديمير زيلينسكي هو صاحب الحظ الأوفر، فأكثر من نصف الأمريكيين، أي ما نسبته 51 %، زعم أنهم يفضلونه، وفقا لما نقلته وكالة نوفوستى الروسية.

من جانبه، علق ديفيس لوغسدون، الذي قاد عملية الاستطلاع قائلا "حقيقة أن زيلينسكي لم يولد في الولايات المتحدة لم ينظر إليه على أنه عائق كبير ليصبح رئيسا أمريكيا".

وأضاف لوغسدون أنه على الرغم من أن زيلينسكي ليس لديه معرفة جيدة باللغة الإنجليزية، إلا أن هذا من قبل لم يزعج أيضا أي شخص.

من جانب اخر، أفادت مصادر برلمانية هولندية بأن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، سيلقي خطابًا أمام مجلس النواب في البرلمان الهولندي قريبًا عبر الـ"فيديو".

وأشارت المصادر- بحسب صحيفة “إن إل تايمز” الهولندية- إلى أن السفير الأوكراني لدى هولندا، ماكسيم كونونينكو، اقترح الفكرة على رئيسة مجلس النواب، فيرا بيركامب، ولم يتضح بعد موعد إلقاء هذا الخطاب، لكنه قد يكون الأسبوع الجاري.

وألقى زيلينسكي، خطابات أمام برلمانات أخرى منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بما في ذلك ألمانيا وبريطانيا والبرلمان الأوروبي.

وفي خطاباته السابقة، شكر زيلينسكي، الدول على الدعم الذي قدمته لأوكرانيا حتى الآن، لكنه حث أيضًا على اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد روسيا.