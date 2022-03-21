الإثنين 21 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

الأسعار تبدأ من 10 جنيهات.. انتعاش سوق البلح بشبرا قبل رمضان (فيديو)

البلح
البلح

انتعش سوق البلح بمنطقة شبرا مصر، بمنتجات ياميش رمضان تزامنًا مع اقتراب حلول الشهر الكريم الذي يفصلنا عنه أيام قليلة، فبمجرد أن تضع قدمك داخل هذه المنطقة ستشاهد أنواعًا وأصنافًا مختلفة من البضائع باعتبارها من الأساسيات التي يتناولها الأهالي في الشهر الكريم لذا يقبل الكثير من المواطنين علي شرائها.

رصدت "الدستور" حجم الإقبال وأنواع وأسعار ياميش رمضان داخل سوق البلح.

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تاجر بسوق البلح.. الأسعار مناسبة لجميع الفئات  

قال "أحمد خالد" بائع داخل سوق البلح، إن أسعار الياميش هذا العام مناسبة جدًا وفي متناول الجميع، حيث إن الأسعار تبدأ من عشرة جنيهات إلى ثلاثين جنيها للكيلو الواحد وتختلف الأسعار حسب جودة البلح والتخزين، وذكر أن الإقبال هذا العام جدا مقارنة بالعام الماضي.

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وأضاف أنه يأتي كل عام من الصعيد لحضور السوق ويشتري البضائع من محافظة أسوان لجودة البلح واختلاف الأنواع بها، وذكر أن الأهالي تقبل أكثر على البلح الرطب، وذلك بسبب طعمه الجيد واحتوائه على كمية كبيرة من  السكريات.

وتابع أن أجود أنواع البلح الموجود داخل السوق هو البلح "الشامية" ويصل سعر الكيلو إلى عشرين جنيهاً.

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الزبائن.. يوجد جميع منتجات رمضان  بأسعار منخفضة 

بينما قال "محمود سيد" أحد زبائن سوق البلح، إن أسعار الياميش  هذا العام مناسبة جداً لجميع الفئات كما أنه يوجد جميع المنتجات والبضائع داخل السوق وخصوصاً المشروبات والعصائر التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً عن العام الماضي، ويتوقع أن سبب ذلك الانخفاض تخزين التجار للبضائع من العام الماضي.

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يختتم حديثه شاكراً كل المسؤولين عن توفير مكان به جميع منتجات رمضان بأسعار مخفضة كما يوجه الشكر لجميع التجار على عدم الاستغلال ووضع بضائع بجودة عالية وأسعار مناسبة.

سوق البلح ياميش رمضان الشهر الكريم البلح أصناف مختلفة البضائع

رئيس التحرير

وائل لطفي

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