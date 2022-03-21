الإثنين 21 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الخارجية الروسية» تعلن رفض موسكو التفاوض على معاهدة سلام مع اليابان

لافروف
لافروف

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، رفض موسكو التفاوض على معاهدة سلام مع طوكيو بسبب تصرفات اليابان غير الودية فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا.

وجاء في بيان الخارجية الروسية على موقعها الرسمي: "لا يعتزم الجانب الروسي في ظل الظروف الحالية مواصلة المفاوضات مع اليابان بشأن معاهدة سلام، بسبب استحالة مناقشة توقيع وثيقة أساسية خاصة بالعلاقات الثنائية مع دولة تتخذ مواقف غير ودية علانية وتسعى إلى الإضرار بمصالح بلدنا".

وأشار البيان إلى أن هذا الإجراء يأخذ في الاعتبار الطبيعة غير الودية الواضحة للقيود أحادية الجانب التي تفرضها اليابان على روسيا فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا.

وتابع البيان: "الجانب الروسي يعيق تمديد صفة اليابان كشريك في الحوار القطاعي لمنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود المنظمة الدولية التي تجمع بين 12 دولة واقعة في منطقة البحر الأسود وجنوب البلقان، ويركز نشاط المنظمة على الجانب الاقتصادي للتكامل بدون أن يبدد اهتمامها بمجالات الدفاع والسياسة.

يشار إلى أن روسيا واليابان لم تبرما حتى الآن معاهدة سلام منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بسبب خلافات بينهما حول 4 جزر ضمن مجموعة الكوريل في مياه المحيط الهادئ.

وتصر اليابان على أن إبرام أي اتفاق سلام لا يمكن دون إعادة هذه الجزر إليها، لكن روسيا تقول إنها أصبحت جزءًا من أراضيها نتيجة الحرب العالمية الثانية وتم تسجيل السيادة الروسية عليها بالتوافق مع القانون الدولي.

الخارجية الروسية أوكرانيا اليابان وزارة الخارجية الروسية طوكيو

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وائل لطفي

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