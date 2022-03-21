العثور على جثة مسن داخل مسكنه فى حى الضواحى ببورسعيد

عثر أهالي منطقة الـ10 عمارات نطاق حي الضواحي بمحافظة بورسعيد، على جثة لشخص متوفي منذ أيام، بعدما شعروا بانبعاث رائحة كريهة من داخل وحدته السكنية.



أقدم أهالي المنطقة على إبلاغ شرطة النجدة بخروج رائحة كريهة من داخل منزل بالعمارة رقم 10 بمنطقة العشر عمارات، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح الوحدة، وتبين وجود جثة لمسن متوفي وتنبعث من جسده رائحة كريهة.



وتلقي اللواء حسني عبد العزيز، مدير أمن بورسعيد، بلاغًا بالحادث، ووجه على الفور بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على الأسباب، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة على أن تتولى النيابة العامة التحقيق.



وتكثف الأجهزة المعنية من جهودها لكشف كواليس الواقعة قبل التصريح بالدفن، حيث قام فريق من النيابة العامة بمعاينة موقع الحادث والاستماع إلى أقوال شهود العيان، ومناظرة الجثة، ويجري استكمال التحقيقات لمعرفة وجود شبهة جنائية من عدمه.



وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الزهور المركزي التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل والهيئة العامة للرعاية الصحية، تحت تصرفها، وذلك لحين التصريح بالدفن.



وتبين أن الجثة لشخص يدعى علي محمد حمدي إبراهيم، ويبلغ من العمر 51 عامًا، وعثر عليها في حالة تعفن، داخل عمارة رقم 10 بمنطقة الـ10 عمارات بحي الضواحي.