الإثنين 21 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

موعد الإفطار في رمضان 2022| موعد آذان المغرب في رمضان 2022

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

موعد الإفطار في رمضان 2022.. مع إقتراب شهر رمضان المعظم، يتزايد البحث عبر محركات البحث الإلكترونية عن مواعيد الإفطار وآذان المغرب في شهر رمضان المعظم 2022، وذلك لمعرفة المواقيت والمواعيد الخاصة بوقت الإفطار والصلاة، وكذلك عدد ساعات الصوم.

وبحسب إمساكية شهر رمضان 2022، فأن أول أيام الشهر الكريم فلكيًا ستكون يوم السبت 2 أبريل، على ان يكون الشهر المبارك كاملا لهذا العام، حيث ينتهي يوم الأحد 1 مايو 2022، ليبدأ عيد الفطر يوم الاثنين 2 مايو.

 

موعد الإفطار في رمضان 2022

وجاءت تفاصيل مواقيت الصلاة والإفطار في رمضان 1443، حسب الهيئة المصرية للمساحة كالتالي كالآتي:

السبت 2 أبريل الموافق 1 رمضان
مدة ساعات الصوم 14 ساعة و19 دقيقة.

صلاة المغرب 6:14

إمساك 3:55

- الأحد 3 أبريل الموافق 2 رمضان
مدة ساعات الصوم 14 ساعة و21 دقيقة

صلاة المغرب 6:15

إمساك 3:54

- الاثنين 4 أبريل الموافق 3 رمضان
مدة ساعات الصوم 14 ساعة و23 دقيقة

صلاة المغرب 6:15

إمساك 3:52

موعد الإفطار في رمضان 2022

- الثلاثاء 5 أبريل الموافق 4 رمضان
مدة ساعات الصوم 14 ساعة و25 دقيقة

صلاة المغرب 6:16

إمساك 3:51

اقرأ أيضا 

- الأربعاء 6 أبريل الموافق 5 رمضان
مدة ساعات الصوم 14 ساعة و27 دقيقة

صلاة المغرب 6:17

إمساك 3:50

- الخميس 7 أبريل الموافق 6 رمضان
مدة ساعات الصوم 14 ساعة و29 دقيقة

صلاة المغرب 6:17

إمساك 3:48

- الجمعة 8 أبريل الموافق 7 رمضان
مدة ساعات الصوم 14 ساعة و31 دقيقة

صلاة المغرب 6:18

إمساك 3:47

- السبت 9 أبريل الموافق 8 رمضان
مدة ساعات الصوم 14 ساعة و33 دقيقة

صلاة المغرب 6:18

إمساك 3:46

 

- الأحد 10 أبريل الموافق 9 رمضان
مدة ساعات الصوم 14 ساعة و35 دقيقة

صلاة المغرب 6:19

إمساك 3:44

- الإثنين 11 أبريل الموافق 10 رمضان
مدة ساعات الصوم 14 ساعة و37 دقيقة

صلاة المغرب 6:20

إمساك 3:43

- الثلاثاء 12 أبريل الموافق 11 رمضان
مدة ساعات الصوم 14 ساعة و39 دقيقة

صلاة المغرب 6:20

إمساك 3:42

- الأربعاء 13 أبريل الموافق 12 رمضان
مدة ساعات الصوم 14 ساعة و41 دقيقة

صلاة المغرب 6:21

إمساك 3:40

 

- الخميس 14 أبريل الموافق 13 رمضان
مدة ساعات الصوم 14 ساعة و43 دقيقة

صلاة المغرب 6:22

إمساك 3:39

- الجمعة 15 أبريل الموافق 14 رمضان
مدة ساعات الصوم 14 ساعة و45 دقيقة

صلاة المغرب 6:22

إمساك 3:38

- السبت 16 أبريل الموافق 15 رمضان
مدة ساعات الصوم 14 ساعة و47 دقيقة

صلاة المغرب 6:23  

إمساك 3:36

- الأحد 17 أبريل الموافق 16 رمضان
مدة ساعات الصوم 14 ساعة و48 دقيقة

صلاة المغرب 6:23

إمساك 3:35

- الإثنين 18 أبريل الموافق 17 رمضان
مدة ساعات الصوم 14 ساعة و50 دقيقة

صلاة المغرب 6:24

إمساك 3:34

- الثلاثاء 19 أبريل الموافق 18 رمضان
مدة ساعات الصوم 14 ساعة و52 دقيقة

صلاة المغرب 6:25

إمساك 3:32

 

- الأربعاء 20 أبريل الموافق 19 رمضان
مدة ساعات الصوم 14 ساعة و54 دقيقة

صلاة المغرب 6:25

إمساك 3:31

- الخميس 21 أبريل الموافق 20 رمضان
مدة ساعات الصوم 14 ساعة و56 دقيقة

صلاة المغرب 6:26

إمساك 3:30

- الجمعة 22 أبريل الموافق 21 رمضان
مدة ساعات الصوم 14 ساعة و58 دقيقة

صلاة المغرب 6:27

إمساك 3:28

- السبت 23 أبريل الموافق 22 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة

صلاة المغرب 6:27

إمساك 3:27

- الأحد 24 أبريل الموافق 23 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة ودقيقتين

صلاة المغرب 6:28

إمساك 3:26

- الإثنين 25 أبريل الموافق 24 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و4 دقائق

صلاة المغرب 6:28

إمساك 3:25

- الثلاثاء 26 أبريل الموافق 25 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و6 دقائق

صلاة المغرب 6:29

إمساك 3:23

 


- الأربعاء 27 أبريل الموافق 26 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و8 دقائق

صلاة المغرب 6:30

إمساك 3:22.

موعد الإفطار في رمضان 2022

- الخميس 28 أبريل الموافق 27 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و10 دقائق

صلاة المغرب 6:30

إمساك 3:21

- الجمعة 29 أبريل الموافق 28 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و11 دقيقة

صلاة المغرب 6:31

إمساك 3:20

موعد الإفطار في رمضان 2022

- السبت 30 أبريل الموافق 29 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و13 دقيقة

صلاة المغرب 6:32

إمساك 3:18

- الأحد 1 مايو الموافق 30 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و15 دقيقة

صلاة المغرب 6:32

إمساك 3:17
 

133-212927-dates-of-the-prayer-for-maghrib-in-ramadan-2
133-212927-dates-of-the-prayer-for-maghrib-in-ramadan-2
توقيت الإفطار موعد اذان المغرب موعد الإفطار في رمضان رمضان 2022 الأداب رمضان

رئيس التحرير

وائل لطفي

حرب ضد فقراء العالم

الأكثر قراءة

أول تحرك من «التموين» بعد قرار تحديد أسعار وأوزان رغيف العيش السياحي

جدول موعد صرف معاشات أبريل 2022 ونسبة زيادة المعاشات السنوية 

«الأرصاد»: استمرار انخفاض درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

الرئيس السيسى يبحث مع محمد بن زايد القضايا الإقليمية والدولية

«مصر قادرة على اجتياز الأزمة».. التفاصيل الكاملة لمؤتمر رئيس الوزراء

تخصيص 19.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لصرف زيادة المعاشات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

خلطة التصوف والتطرف فى «إسلام السبعينيات»

أحمد سعد زايد

سدنة هياكل الخرافة والعنف

منى رجب

نحن والتغيرات المناخية

ماجد حبته

مظلة الحماية الاجتماعية

عيد رحيل

عيد رحيل يكتب: أنا ابن أمّى

لواء. محسن الفحام

دروس فى إدارة الأزمات

رشا عبدالمنعم

كيف نفذن من الحائط الشفاف؟

عيد عبدالحليم

مدرسة الأراجوز.. عودة مسرح الشعب

صور

تكريم صحفى الدستور محمد غبن فى حفل رابطة النقاد الرياضيين

حفل رابطة النقاد الرياضيين

جنازة زكى فطين عبدالوهاب

محطة تل أبيب

المزيد

رفضوا المقارنة بـ«الهولوكوست».. أعضاء كنيست فى إسرائيل ينتقدون خطاب زيلينسكى

إسرائيل: الطريق لا يزال طويلًا لإنهاء حرب أوكرانيا وروسيا

زعم أن مجيء المسيح قريبًا.. وفاة الحاخام "كانيفسكي" المُلقب بـ"أمير التوراة" (بروفايل)