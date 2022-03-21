نائب محافظ القاهرة يكرم أمهات حى روض الفرج «صور»

شارك الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، اليوم، احتفالية تكريم الأم المثالية بحى روض الفرج، معربًا عن تقديره للدور العظيم للأمهات في تنشئة أجيال قوية واعية فهي رمز التضحية والعطاء على مر الزمان.

وكان أجرى «فوزي» جولة للمرور بنطاق حي شبرا، وتفقد أعمال تطوير مشروع المياه ببعض شوارع حى شبرا، كما افتتح معرض الأسر المنتجة بحي شبرا بالتنسيق مع إدارة التضامن الاجتماعي.

وفي ذات السياق، قدّم محافظ القاهرة ونوابه برقيات التهنئة وهنأ اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، كل أم مصرية بمناسبة الاحتفال بعيد الأم.

وأكد، أن الأم المصرية ضربت عبر العصور خير المثل للتضحية والتفاني من أجل أسرتها ومجتمعها ووطنها، فهي من أنجبت العلماء والمفكرين والأبطال، وهي أم الشهيد التي تحملت فراق أبنائها في سبيل حماية أمن وأمان الوطن الغالي مصر.

وفي ذات السياق، نظمت المنطقة الجنوبية تحت إشراف المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية في احتفالية عيد الأم، والتي أقيمت بحديقة قنديل أم هاشم بميدان السيدة زينب، وشاركت عددا من الأمهات اللاتي لهن بصمة في المجتمع المدني بدور رعاية المسنين بنطاق القاهرة تقديرًا لمكانتهن الكبيرة وتضحياتهن.