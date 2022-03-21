الإثنين 21 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب محافظ القاهرة يكرم أمهات حى روض الفرج «صور»

نائب المحافظ خلال
نائب المحافظ خلال الإحتفالية بعيد الام

شارك الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، اليوم، احتفالية تكريم الأم المثالية بحى روض الفرج، معربًا عن تقديره للدور العظيم للأمهات في تنشئة أجيال قوية واعية فهي رمز التضحية والعطاء على مر الزمان.

IMG-20220321-WA0027

وكان أجرى «فوزي» جولة للمرور بنطاق حي شبرا، وتفقد أعمال تطوير مشروع المياه ببعض شوارع حى شبرا، كما افتتح معرض الأسر المنتجة بحي شبرا بالتنسيق مع إدارة التضامن الاجتماعي.

IMG-20220321-WA0024

وفي ذات السياق، قدّم محافظ القاهرة ونوابه برقيات التهنئة وهنأ اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، كل أم مصرية بمناسبة الاحتفال بعيد الأم.

وأكد، أن الأم المصرية ضربت عبر العصور خير المثل للتضحية والتفاني من أجل أسرتها ومجتمعها ووطنها، فهي من أنجبت العلماء والمفكرين والأبطال، وهي أم الشهيد التي تحملت فراق أبنائها في سبيل حماية أمن وأمان الوطن الغالي مصر.

IMG-20220321-WA0025

وفي ذات السياق، نظمت المنطقة الجنوبية تحت إشراف المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية في احتفالية عيد الأم، والتي أقيمت بحديقة قنديل أم هاشم بميدان السيدة زينب، وشاركت عددا من الأمهات اللاتي لهن بصمة في المجتمع المدني بدور رعاية المسنين بنطاق القاهرة تقديرًا لمكانتهن الكبيرة وتضحياتهن.

IMG-20220321-WA0026
عيد الأم الأم المثالية الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

فصل الاقتصاد عن السياسة

الأكثر قراءة

تخصيص 190.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لصرف زيادة المعاشات

جدول موعد صرف معاشات أبريل 2022 ونسبة زيادة المعاشات السنوية 

أمطار متفاوتة الشدة وليل يصل للصقيع.. «الأرصاد» توضح آخر تطورات حالة الطقس

روسيا تستدعى السفير الأمريكى وتسلمه مذكرة احتجاج على تصريحات بايدن

هدى الملاح: انخفاض سعر الجنيه سيحقق تنافسية عالية للصادرات بالأسواق العالمية

ننشر فيديو تعدى رئيس حى الموسكى بالضرب على ضابط وقرار حبسه (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيد رحيل

عيد رحيل يكتب: أنا ابن أمّى

لواء. محسن الفحام

دروس فى إدارة الأزمات

رشا عبدالمنعم

كيف نفذن من الحائط الشفاف؟

عيد عبدالحليم

مدرسة الأراجوز.. عودة مسرح الشعب

ماجد حبته

العالم سعيد.. سعيد جدًا!

محمد العسيري

اللى بياكلوا مال النبى

عبدالوهاب داود

فى محبة شاكر عبدالحميد.. ثنائية الانضباط العلمى والعفوية المفرطة

عفاف السيد

عيد الأم.. الأصل مصرى

صور

تكريم صحفى الدستور محمد غبن فى حفل رابطة النقاد الرياضيين

حفل رابطة النقاد الرياضيين

جنازة زكى فطين عبدالوهاب

محطة تل أبيب

المزيد

رفضوا المقارنة بـ«الهولوكوست».. أعضاء كنيست فى إسرائيل ينتقدون خطاب زيلينسكى

إسرائيل: الطريق لا يزال طويلًا لإنهاء حرب أوكرانيا وروسيا

زعم أن مجيء المسيح قريبًا.. وفاة الحاخام "كانيفسكي" المُلقب بـ"أمير التوراة" (بروفايل)