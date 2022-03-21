تحرير 346 محضر للمنشآت غير الملتزمة بالسلامة والصحة المهنية بالإسكندرية

أكد محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، على الدور الفعال التى تقوم به مديرية القوى العاملة برئاسة المستشار ياسر سعيد فى جميع المجالات واستمرار حملات التفتيش الدورية على جميع المنشآت بالمحافظة خلال الفترة الماضية، حيث قامت مديرية القوى العاملة بالتفتيش على 374 منشآة لضمان تحقيق السلامة والصحة المهنية للعاملين ، وعمل 52 حملة تفتيشية عادية ونوعية، وأسفرت عن تحرير 346 محضراً للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات، وإعطاء مهلة لـ 147 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها.

وأوضح أنه في مجال التفتيش العمالي قامت المديرية بالتفتيش على 558 منشأة، وعمل 48 حملة تفتيشية شاملة نهارية وليلية، وأسفر ذلك عن تحرير 205 محضراً، وبحث 143 شكوى عمالية، وعمل ندوتي توعية ، كما قامت باستخراج 2048 شهادة قياس مستوى المهارة، و 1452 رخصة مزاولة الحرفة.

وفى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً، قامت المديرية بصرف 54 ألفاً و 714 جنيها رعاية صحية لـ 105 عمال من المسجلين بالمديرية مصاريف علاج، وتسجيل 155 عاملاً جديداً على المنظومة ليصبح إجمالي المسجلين 15076 عاملا.

وأكد المستشار ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، أنه في مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بتجديد 74 ترخيص، واستخراج تراخيص لأول مرة لـ 21 أجنبياً ، وتلقي 36 طلب ترخيص لأول مرة ، و26 طلب تجديد ما زالت تحت البحث، وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الحكومة بإحكام السيطرة على جميع المنشآت والتأكد من تحقيق السلامة والصحة المهنية للعاملين بها والأهتمام بالعمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحيا وتوفير حياة كريمة لهم.