الإثنين 21 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تنفيذ 98% من أعمال الرصف بمنطقة الحضرة الجديدة في الإسكندرية

رصف الشوارع بالاسكندرية
رصف الشوارع بالاسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على مدير مديرية الطرق ووحدة التطوير الحضاري بالمحافظة، بسرعة الإنتهاء من أعمال رصف الطرق  بمنطقة الحضرة الجديدة والمقرر الإنتهاء من أعمال التطوير بها في آخر شهر مارس الجاري حيث بلغت نسبة التنفيذ  98%.

وأضاف «الشريف» أنه من المقرر الإنتهاء من مشروع الصرف الصحي بمنطقة العصافرة قبلي الإسبوع القادم . وذلك ضمن مشروع تطوير المناطق العشوائية بالمحافظة التي يتم تنفيذها بموجب البروتوكول المبرم بين المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات التابع لرئاسة مجلس الوزراء بإجمالي تكلفة 811 مليون جنيه.

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وشدد المحافظ على مديرية الطرق والنقل بالمحافظة برئاسة المهندسة أمل محمود، لسرعة الانتهاء من أعمال رصف ورفع كفاءة شبكة الطرق بالمناطق الأشد احتياجا ، وذلك لرفع العبء عن كاهل أهالي تلك المناطق، وأوضحت مدير مديرة الطرق ان تكلفة اعمال الرصف بمنطقة الحضرة الجديدة قد بلغت 74 مليون جنية وقد تم البدء مباشرة في أعمال الرصف بالمنطقة بعد الانتهاء من إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي.

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وأكد «الشريف»، على الدكتورة مرفت احمد رئيس وحدة التطوير الحضاري بالمحافظة ، للقيام بالمتابعة اليومية والمستمرة لأعمال التطوير التي تتم في المنطقة التي يتم تطويرها، وأشارت مدير وحدة التطوير الحضارى أن تكلفة أعمال مشروع الصرف الصحي بمنطقة العصافرة قبلي قد بلغت 69 مليون جنية، وبمجرد الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بالمنطقة سيتم البدء في أعمال الرصف.

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وكان أوضح «الشريف» أنه استجابة لمطالب أهالي حي العجمي تم إدراج 8 شوارع رئيسية بمتفرعاتها من شوارع حي العجمي ضمن الخطة الاستثمارية للرصف هذا العام، وقد تم تخصيص 17 مليون جنية  من ميزانية الخطة الاستثمارية لرصف الشوارع لحي العجمي، هذا بالاضافة إلى أعمال إعادة الشيء لأصله بعد الانتهاء من مشروعات الغاز والكهرباء والمياه بالشوارع، وترميم الحفر والمتهالك من الأسفلت.

 

الإسكندرية مديرية الطرق أعمال رصف الطرق التنفيذ 98 تطوير العشوائيات

رئيس التحرير

وائل لطفي

فصل الاقتصاد عن السياسة

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