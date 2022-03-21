الإثنين 21 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الإسكندرية: تعيين 4374 شابا منهم 96 «قادرون باختلاف»

بتعيين 4374 شاباً
بتعيين 4374 شاباً

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن مديرية القوى العاملة بالمحافظة تعمل على تحقيق سبل العيش للمواطنين ورعاية ذوي الهمم، وتوفير كافة سبل الدعم لهم، والعمل على دمجهم بشكل فعال ومؤثر في المجتمع، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة، تعمل على توفير كافة سبل الرعاية لذوي الهمم، والعمل على دعمهم وتقديم كافة الخدمات الممكنة لهم بالمجان.

وأضاف الشريف، أن مديرية القوى العاملة بالمحافظة برئاسة المستشار ياسر سعيد، قامت بتعيين 4374  شاباً، منهم  96  "قادرون باختلاف"، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة  "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 12129 راغب عمل منهم 235 "قادرون باختلاف"، فضلا عن توفير 381  فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها.

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وكان قد وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية برئاسة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على تخصيص قطعة الأرض الواقعة بمنطقة الحرفيين والبالغ مساحتها 3000 م2 والواقعة أمام مشروع بشاير الخير (1)، للبدء في تطويرها لإنشاء منطقة حرفية متطورة تستوعب المنشآت الصناعية والحرفية بالمناطق غير المخططة والجاري تطويرها حاليًا.

وأكد المحافظ علي مدى الاهتمام الذى توليه الدولة في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بشكل عام والصناعات الحرفية واليدوية بشكل خاص، مشيراً إلى الدور المهم للمناطق الصناعية والحرفية والتي تحقق أهداف الدولة نحو التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

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وأضاف، أن الأعمال الحرفية تعد من الأمور ذات الأهمية الكبرى في حياة أي مجتمع، كما إنها تضم الكثير من الأعمال المختلفة والتي تعتمد بشكلٍ أساسي على القوى البشرية في تنفيذها، وبالتالي فإن إقامة مثل تلك المناطق الحرفية المتطورة تساهم في زيادة فرص العمل للشباب وتوفير حياة كريمة لهم.

من جانبه، أوضح المهندس ياسر الفولي رئيس جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة، أنه في ضوء توجيهات اللواء محمد الشريف بسرعة الانتهاء من دراسة إنشاء منطقة حرفية متكاملة لحل جميع مشاكل أصحاب الورش، قام الجهاز بالتنسيق مع جميع الجهات المتخصصة بترشيح الموقع المحدد لإقامة المنطقة الحرفية وصدرت توصيات مجلس الوزراء بالموافقة عليه والبدء في الإجراءات التنفيذية فورًا.

الإسكندرية مديرية القوى العاملة تحقيق سبل العيش قادرون باختلاف تعيين 4374 شابا

رئيس التحرير

وائل لطفي

فصل الاقتصاد عن السياسة

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