ننشر 7 اختبارات فى مادة العلوم لطلاب الرابع الابتدائي قبل اختبار أبريل (صور)

يبحث أولياء أمور طلاب الصف الرابع الابتدائي، عن مراجعات مادة العلوم خاصة مع التغيير الذي أدخلته وزارة التربية والتعليم على أسلوب اختبارات الطلاب في معظم المواد.

وينشر «الدستور» في التقرير التالي عددًا من اختبارات مادة العلوم لطلاب الصف الرابع الإبتدائي والمقرر عقد الامتحانات الخاصة بها بالتزامن مع أول يوم رمضان وهو يوم 2 أبريل المقبل.

وقالت وزارة التعليم إن امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022 لشهر إبريل، اختبارات تجريبية ليس لها علاقة بامتحانات الترم الثاني لعام 2022 المقرر أن تنطلق فى مايو 2022.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن امتحانات الصف الرابع ابتدائي تقتصر الأسئلة على خطة توزيع المنهج المقرر حتى نهاية شهر مارس، وتوضع الأسئلة عن طريق موجهي المواد الدراسية بالإدارة التعليمية - من بنك الأسئلة- ولكل مدرسة امتحان منفصل.

وأعلنت وزارة التعليم عن جدول امتحانات الترم الثانى لطلاب الصف الرابع الابتدائي وقالت إن يوم الأحد الموافق 8 مايو يتم عقد امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية أما يوم الاثنين 9 مايو يتم عقد امتحانى العلوم والمهارات المهنية أما يوم الثلاثاء الموافق 10 مايو يتم عقد امتحان الدراسات ومادة الاى سي تى أما الاربعاء الموافق 11 مايو يتم عقد امتحان اللغة الانجليزية أما الخميس الموافق 12 ميو لعام 2022 يتم عقد امتحان الرياضيات وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن مدة الامتحان فى كل مادة عبارة عن ساعة ونصف.

فى سياق متصل تقوم وزارة التربية والتعليم حاليا بعمل اختبارات تدريبية لطلاب الصف الاول الثانوي على التابلت وقالت أن هذه الاختبارات للتدريب على المنصة الجديدة وليس اختبار هدفه الدرجات أو النجاح والرسوب.