الإثنين 21 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق مع أشهر مزور للمحررات الرسمية في الإسكندرية

مزور للمحررات الرسمية
مزور للمحررات الرسمية

تباشر النيابة العامة بالإسكندرية التحقيق مع أحد الأشخاص لممارسته نشاطه الإجرامي في مجال تزوير المحررات الرسمية بالإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص (مدير مركز للتنمية الإدارية والدراسات الاستراتيجية "بدون ترخيص" مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية) بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير واصطناع المحررات الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية وترويجها عقب ذلك لعملائه راغبي الحصول عليها ممن تحول الموانع القانونية من حصولهم عليها بالطرق القانونية مقابل حصوله على مبالغ مالية نظير ذلك، وقيامه باتخاذ مقر المركز الخاص به، كائن بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبتفتيش مقر المركز المشار إليه تم ضبط (عدد 71 شهادة تدريبية مزورة بأسماء أشخاص مختلفين منسوب صدورها لجهات مختلفة- خاتم كودى خاص بالمركز- مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى المشار إليه- جهاز حاسب آلى بمشتملاته وطابعة ألوان – عدد 7 هواتف محمولة ماركات مختلفة "بفحصهم تبين احتوائهم على أدلة تُشير إلى نشاطه الإجرامي") بمواجهة المتهم المذكور بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.

 

 

 

الداخلية الإسكندرية قسم شرطة حبس ضبط ترويج

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وائل لطفي

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