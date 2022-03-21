الإثنين 21 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتهم في مخدر «الشادو» بحلوان

حبس
حبس

جدد قاض المعارضات بمحكمة حلوان، اليوم الاثنين، حبس عاطل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بترويج كمية من الشادو المخدر علي المتعاطين.

وردت معلومات للنقيب أحمد فتحي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، مفادها قيام المدعو "محمد ممدوح"، 26 سنة، عاطل ومقيم عرب غنيم، بالاتجار في المواد المخدرة متخذا من محل سكنه مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

بعمل التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، عقب تقنين الإجراءات خرجت حملة أمنية وأمكن ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته علي 80 تذكرة شادو.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، العرض على النيابة للتحقيق.

قاض المعارضات التحقيقات عاطل حبس الشادو المخدر محكمة حلوان

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وائل لطفي

فصل الاقتصاد عن السياسة

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