الإثنين 21 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهم بخطف وقتل طفل بالإسماعيلية

حبس
حبس

قررت نيابة فايد بالإسماعيلية، حبس المتهم بخطف وقتل طفل، بقرية العمار التابعة لقرية سرابيوم، بمركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب الاستماع لأقواله.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، ومركز شرطة فايد من القبض على خاطف وقاتل طفل الإسماعيلية الذي تغيب لمدة أسبوع، قبل أن تصل المباحث إلى هوية المتهم بخطفه وقتله.

وتوصلت تحريات المباحث، بعد تفريغ الكاميرات إلى هوية المتهم، ويدعى "خالد.س.س. س"، 22 عامًا، من شمال سيناء، مقيم عزبة العمار بقرية سرابيوم بمدينة فايد، وجار الطفل الضحية، وعلى الفور نجحت قوة أمنية من تحديد مكان المتهم وتم إلقاء القبض عليه، واعترف بارتكابه الجريمة، وارشد عن مكان جثة الطفل.

وعثر رجال مباحث مركز شرطة فايد على جثمان طفل متغيب منذ أسبوع بعد أن توصلوا للقاتل، الذى أرشد عن مكان الجثة، الطفل الضحية، ويُدعى يوسف مرزوق،  10 سنوات، فى إحدى المناطق الزراعية، داخل جوال وبه بعض الإصابات بعد أسبوع من اختفائه.

نيابة فايد الإسماعيلية قتل طفل قرية العمار

رئيس التحرير

وائل لطفي

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