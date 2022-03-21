«فاينانشيال تايمز»: الاتحاد الأوروبى يُراجع خطط الغذاء المستدامة

أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، في عددها الصادر اليوم الإثنين، بأن الاتحاد الأوروبي يقوم حاليًا بمراجعة استراتيجية الغذاء المستدام للكتلة في ضوء تعطل الكثير من واردات الأغذية بسبب الأزمة الراهنة في أوكرانيا.

وأوضحت الصحيفة، أن بروكسل وافقت قبل عامين على إصلاح ممارساتها الزراعية كجزء من حملة للوصول إلى صافي انبعاثات كربون صفرية بحلول عام 2050، غير أن العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا سببت انخفاضًا في صادرات الحبوب والأسمدة من تلك الدولتين، ما أثار مخاوف بشأن الأمن الغذائي.

ومن المنتظر أن يجتمع وزراء الزراعة في الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق من اليوم، لمناقشة كل من الإجراءات قصيرة الأجل للتخفيف من مخاطر النقص وارتفاع الأسعار والتغييرات المحتملة على استراتيجية الغذاء المستدام التابعة للمفوضية الأوروبية والمُسماه استراتيجية "من المزرعة إلى الشوكة".

تعليقاً على ذلك، قال دبلوماسي أوروبي، في تصريح خاص للفاينانشيال تايمز، بشرط عدم ذكر اسمه: إن هناك رغبة في التأكد من أن الأهداف التي لدينا في سياستنا العامة متوافقة مع الحاجة إلى تعزيز أمننا الغذائي، مشيرًا إلى تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤخرًا، بأن استراتيجية الغذاء المستدام "تستند إلى عالم ما قبل حرب أوكرانيا" ويجب مراجعتها.

وأدى الصراع في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار القمح والذرة والأغذية الأساسية الأخرى؛ حيث يحصل الاتحاد الأوروبي على نصف الذرة من أوكرانيا، وثلث أسمدته من روسيا، كما ارتفعت أسعار الأسمدة بنسبة 170 في المائة العام الماضي، بسبب ارتفاع أسعار الغاز، مع ذلك، يُرجح أن يواجه الاتحاد الأوروبي ارتفاعات في الأسعار ولكن ليس نقصًا، وفقًا لتقديرات المفوضية الأوروبية الأخيرة.