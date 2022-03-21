رئيس نقابة العاملين بالتجارة: تنفيذ برنامج متقدم لإعداد الكوادر العمالية

وجه رئيس النقابة العامة للعاملين بالتجارة برئاسة محمد عبد ربه، التهنئة للمرأة المصرية بمناسبة شهر مارس وما يحمله من مناسبات منها عيد الأم، ويوم المرأة العالمي، وعيد المرأة المصرية، مثمنا دورها في المشاركة في تنمية المجتمع وحمايته من كافة التحديات التي مرت على مصر من وباء كورونا وما يسمى بالربيع العربي والإرهاب المنظم التي تعرضت له البلاد، موضحا أن مصر بقيت ثابتة وقوية ومتماسكة بفضل الله أولا ثم بفضل جيشها البطل وشرطتها الباسلة وشعبها العظيم وفي القلب منهم عمال مصر الأوفياء والشرفاء الذين تمسكوا بشعار "قوتنا في وحدتنا"، وواجهوا كافة أشكال الحروب النفسية والتصدي لمحاولات النيل بمقدرات الوطن من الجماعات الإرهابية، مؤكدا على أن عمال مصر كانوا ولازالوا في مقدمة الصفوف خلف قائدهم البطل عبد الفتاح السيسي وجيش مصر العظيم ورجال الشرطة الشجعان.

جاء ذلك خلال الجمعية العمومية للنقابة العامة للعاملين بالتجارة برئاسة محمد عبد ربه، والتي عقدت صباح اليوم الإثنين بقاعة الغزل والنسيج بشبرا مصر، وبحضور ممثلين عن وزارة القوى العاملة، والجهاز المركزي للمحاسبات، ورؤساء نقابات عمالية عامة، وأعضاء الجمعية العمومية.

وأكد رئيس النقابة العامة، على سياساتها مع شقيقاتها من النقابات الأخرى والشركاء الاجتماعيين في إطار الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في تحقيق العديد من الأنشطة الثقافية والاجتماعية للعاملين، وإقامة علاقات عمالية متوازنة بين أصحاب العمل ووزارة القوى العاملة، والتي أسفرت عن حل العديد من المشكلات وصرف العلاوات الدورية والاجتماعية بالقطاع الخاص، وشاركت في مناقشة مشروعات القوانين التي تهم العمل والعمال، ومن أهمها مشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليا علي مجلس النواب، وقانون الخدمة المدنية المطبق الآن على العاملين بالحكومة، وقانون التأمين الصحي الشامل، وقانون النقابات العمالية وحرية حق التنظيم والذي أجريت على أساسه الانتخابات السابقة، مؤكدا على استعداد النقابة لمرحلة جديدة في الانتخابات القادمة منتصف العام الحالي.

وفي مجال التدريب والتثقيف، قال رئيس النقابة العامة حرص النقابة على تنفيذ برنامج متقدم لإعداد الكوارد العمالية، والذي استفاد منة أعضاء اللجان النقابية وهيئات المكاتب، وأصبحوا قادرين على ممارسة الأداء والحوار والقدرة على المفاوضة مسلحين بالتشريعات الوطنية واتفاقيات العمل العربية والدولية، موضحا الاستمرار في تنفيذ هذة الخطة التثقيفية من أجل اختيار عناصر نقابية واعية في المستقبل، وفي مجال العلاقات العمالية الخارجية حرصت النقابة العامة على تعميق التعاون مع المنظمات النقابية العربية والإفريقية وبعض الدول الأجنبية بها، بما يعظم من الدور الوطني الداعم للجهود الدبلوماسية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي حتي حصلت مصر علي مكانة متقدمة ومتميزة بين دول العالم. .

ووجه رئيس النقابة العامة، التحية والشكر للحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، الذي أصدر قرارة رقم 18 لسنة 2022 بإصدار عملة تذكارية فضية فئة 5 جنيهات باسم اللجنة النقابية للعاملين بتجارة وصناعة المجوهرات بمناسبة مرور 5 سنوات على تأسيسها وتعتبر هذه اللجنة ضمن مجموعة من اللجان النقابية التي أنشئت حديثا منها مدينة دمياط للأثاث وبعض المحلات والأسواق التجارية الأخرى.