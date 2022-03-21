في إفصاح لها اليوم.. مساهمو «إيديتا» يناقشون توزيع الأرباح 13 أبريل

قالت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، إن الجمعية العامة غير العادية ستناقش يوم 13 أبريل المقبل تعديل المادة 4 من النظام الأساسي للشركة.

وأوضحت الشركة في بيان اليوم، أن الجمعية العادية ستناقش في اليوم ذاته، اعتماد مقترح حساب توزيع الأرباح واعتماد القوائم المالية عن عام 2021.

وحققت "إيديتا" للصناعات الغذائية أرباحاً بلغت 528.87 مليون جنيه خلال 2021، مقابل أرباح بلغت 347.69 مليون جنيه في العام السابق له، وبلغ نصيب مساهمي الشركة الأم من الأرباح خلال العام الماضي نحو 528.73 مليون جنيه، مقابل 347.72 مليون جنيه خلال 2020.

فيما سجلت الحصص غير المسيطرة أرباح بقيمة 130.49 ألف جنيه خلال 2021، مقابل خسائر بقيمة 28.07 ألف جنيه خلال 2019

وحققت الشركة مبيعات بقيمة 5.25 مليار جنيه خلال 2021، مقابل مبيعات بلغت 4.021 مليار جنيه في 2020، وتراجعت أرباح الشركة المستقلة خلال العام الماضي إلى 462.44 مليون جنيه مقابل أرباح بلغت 393.1 مليون جنيه في 2020.

و كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة إيديتا للصناعات الغذائية خلال 2021، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 52 بالمائة، على أساس سنوي.