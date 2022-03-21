الإثنين 21 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التموين» تكثف الرقابة على المخابز لمتابعة تطبيق قرار تسعير الخبز السياحي

الخبز
الخبز

قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أنه سوف يتم متابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تسعير الخبز الحر، وذلك من خلال حملات رقابية مكثفة على المخابز السياحية على مستوى الجمهورية.

وأوضح رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن متابعة مدى التزام المخابز السياحية بتنفيذ القرار، يتم خلال مراقبة مدى التزام المخابز بالإعلان عن الوزن والسعر الرغيف الحر، وكذلك مراجعة الأوزان.

وأشار "خليل" إلى أن عدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بسعر زيادة عن  السعر المقرر، ونقص الوزن جميعها تعتبر غشا تجاريا =، لافتا إلى أنه سوف يتم مراجعة الفواتير والتراخيص، وكذلك الشهادات الصحية للعاملين بالمخابز، وجميع الاشتراطات العامة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكانت الجريدة الرسمية  قد نشرت في عددها الصادر، اليوم الاثنين، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بتحديد أسعار الخبز الحر (الخبز المميز 72% – الخبز الفينو).

وحدد القرار سعر بيع الخبز المميز زنة 45 جراما بـ 50 قرشا، والـ 65 جراما بـ 75 قرشا، و11.5 جنيه لكيلو الخبز المعبأ، وبالنسبة للخبز الفينو فحدد القرار 50 قرشا للرغيف زنة 40 جراما، و75 قرشا لزنة 60 جراما، و1 جنيه لزنة 80 جراما، وألزم قرار تحديد أسعار الخبز الفينو والسياحي منافذ البيع بالإعلان عن أسعار الخبز في أماكن ظاهرة للمستهلكين.

وتقرر فرض غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه طبقا لنص المادة 22 مكررا ج، من قانون حماية المنافسة للمخالفين، ويبدأ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء بداية من غد الثلاثاء ولمدة ثلاثة أشهر أو لحين إشعار آخر آيهما أقرب.

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وائل لطفي

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