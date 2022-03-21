أحداث الظهيرة|البنك المركزي يرفع الفائدة وهيئة الأرصاد تحذر من صقيع شديد

شهدت الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث نالت اهتمام القرَّاء على المستويين المحلي والدولي وفي مجالات مختلفة ما بين السياسة والفن والرياضة والمجتمع، وترصد «الدستور» في نشرة الظهيرة أبرز الأخبار التي اهتم بها القرَّاء خلال ساعات الصباح:

البنك المركزي يعلن رفع الفائدة 1%

أعلن البنك المركزي، عن ارتفاع إجمالي السيولة المحلية لتصل إلى 5.82 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقارنة بـ4.92 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020، بمعدل نمو 18.29%، جاء ذلك خلال النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة اليوم.

وأكد البنك المركزي، أن المعروض النقدي ارتفع ليصل إلى 1.83 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقارنة بـ1.14 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020، بمعدل نمو 60.53%.

وينقسم المعروض النقدي إلى النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي محققًا ارتفاعًا ليصل إلى 701.88 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقارنة بـ611.20 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، والودائع الجارية بالعملة المحلية لتصل إلى 680.46 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، مقارنة بـ532.34 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020.

كما ارتفعت أشباه النقود لتصل إلى 4.44 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقارنة بـ3.78 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020، بمعدل نمو 17.46%.

وتنقسم أشباه النقود إلى ودائع غير الجارية بالعملة المحلية لتصل إلى 3.79 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقارنة بـ3.13 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020.

كما ارتفعت الودائع الجارية بالعملات الأجنبية لتصل إلى 175.16 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقارنة بـ135.92 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020.

وشهدت الودائع غير الجارية بالعملات الأجنبية لترتفع إلى 493.66 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقارنة بـ512.95 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020.

ارتفاع أسعار العملات مقابل الجنيه المصري

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات، اليوم الاثنين، وذلك بعد استقرار لأكثر من 6 أشهر متواصلة، وذلك عقب قرار البنك المركزى المصري اليوم رفع سعر الفائدة 1%.

ففي أكبر بنكين حكوميين مصريين من حيث حجم الأصول والتعاملات، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بلغ سعر الدولار للشراء 17.40 جنيه للشراء، و 17.50 جنيه للبيع ، بعد ان كان 15.64جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي، سجل سعر الدولار، 17.42 للشراء، و 17.52 جنيه للبيع ، بعد ان كان 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

وسجل سعر العملة الأوروبية فى البنك الاهلى وبنك مصر 19.20 جنيه للشراء ، و 19.34 جنيه للبيع ، وذلك بعد أن كانت أمس 17.23 جنيه للشراء، و 17.52 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي، ارتفع سعر اليورو ليسجل 19.22 جنيه للشراء، و 19.34 جنيه للبيع، وذلك بعد أن كان أمس 17.23 جنيه للشراء، و 17.52 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الجنيه الاسترليني ارتفاعا ملحوظا اليوم 2.37 جنيه للشراء، و2.30 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، سجل الريال السعودى ارتفاعا ملحوظا ليسجل في البنك الاهلى المصرى 4.65 جنيه للشراء، و 4.66 جنيه للبيع، وذلك بعد استقرار لأكثر من 6 شهور – حيث كان يسجل 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، كما ارتفع الدينار الكويتي إلى 55.08 جنيه للشراء، و57.59 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي سجل 4.74 جنيه للشراء ، و 4.76 جنيه للبيع.

ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 3%

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.09% إلى 111.27 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.2% إلى 106.39دولار.

ويأتي هذا الارتفاع بعد تصريحات نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك، بأنه لا توجد فرصة لاستسلام القوات في مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة بشرق البلاد.

صقيع وسقوط أمطار.. حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

قدمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حالة الطقس المتوقعة لمدة ٧٢ ساعة مقبلة.

وقالت الهيئة، في بيانها، إن هناك استمرارًا للطقس المستقر والأمطار على جميع أنحاء الجمهورية مع نشاط الرياح الباردة النشطة التي تواصل هباتها الشديدة على محافظات القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وخليج السويس.

وتتوقع سقوط أمطار على بعض مناطق القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بعد ساعات قليلة، بالإضافة إلى أماكن متفرقة من باقي المناطق الشمالية، فقد دخلت بالفعل سحب ممطرة على شمال الوادي الجديد في الصحراء الغربية.

وخلال الساعات الحالية والقليلة المقبلة ستغطي بالتدريج سحب كثيفة أغلب مناطق محافظات القاهرة الكبرى وباقي المناطق الشمالية.

وأوضحت الأرصاد أن الأمطار ستتساقط بشكل عشوائي على بعض أو أغلب الأماكن من محافظات القاهرة الكبرى، بالإضافة لتساقطها بشكل عشوائي على بعض مناطق محافظات شمال الصعيد، وكذلك على بعض سواحل مطروح وتستمر الفرص حتى نهاية اليوم.

ومع حلول ساعات الليل تتهيأ الفرص بشكل عام على أماكن قليلة من إجمالي باقي المناطق الشمالية، سواء من خليج السويس أو مدن القناة أو الدلتا أو من سواحل المتوسط، دون تحديد مكان بعينه.

تضامن بورسعيد تكرم الأم المثالية

استقبلت الدكتورة سوسن حبيش، وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بمحافظة بورسعيد، اليوم الإثنين، ميرفت عويضة ميخائيل عويضة، الحاصلة على لقب الأم المثالية على مستوى المحافظة، وذلك بالديوان العام للمديرية.

وحرصت الدكتورة سوسن حبيش، على تكريم الأم المثالية وتقديم التهنئة لها بتتويجها باللقب، وأكدت أن المديرية حينما وقع اختيارها عليها، كانت مؤمنة بأن قصة كفاحها مُلهمة وتستحق هذا اللقب.

وأكدت وكيل التضامن ببورسعيد، فخرها وأبناء المحافظة بتمثيل ميرفت عويضة للمحافظة في حفلات التكريم الجاري الإعداد لها من قبل وزارة التضامن، والاحتفال الرئاسي الرسمي.

وقدمت سوسن حبيش، الشكر للأم المثالية علي كفاحها خلال الـ 14 عامًا في تربية أبنائها ورعايتهم ماديًا ومعنويًا، حتى وصلت بهم إلى أعلى الدرجات العلمية، في نموذج يؤكد قدرة المرأة المصرية وتحديها لظروف الحياة، وإصرارها على تحقيق الحلم.

«ميكنة الصحة».. مصر تنجح في استخدام الذكاء الاصطناعي بالمستشفيات

حققت الدولة نجاحًا غير مسبوق في ملف الرقمنة على مستوى كافة القطاعات والخدمات بالدولة، لاسيما بالمجال الصحي الذي شهد طفر كبيرة خاصةً مع بدء مشروع ميكنة الصحة المنظومة.

وفي هذا الصدد أوضح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة حاليًا تطلق مشروع رقمنة الخدمات داخل المستشفيات الجامعية، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات منذ أكثر من 3 سنوات، موضحًا أن الميكنة تأتي في إطار توجيه الرئيس السيسي ضمن توجيهات رقمنة الدولة المصرية في ظل الذكاء الاصطناعي، إذ أنه لم يكن هناك ربط إلكتروني بين الجامعات وبعضها ولا مستشفيات وزارة الصحة، ويعد هذا من تعظيم التكامل بين الجوانب العلاجية والإدارية داخل المستشفيات.

وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنه كان لابد من إطلاق مشروع ربط المستشفيات الجامعية و«نخطط الآن لربط المشروع مع مستشفيات وزارة الصحة، حتى لا يحتاج مريض في الصعيد لأسرة رعاية وينتقل القاهرة للحصول على الخدمة ومن خلال الميكنة يستطيع أن يحصل على خدماته من خلال المنصة لأقرب منفذ طبى له».

وأكد وزير التعليم العالي، أنه جرى تشكيل غرفة الطوارئ والرعايات والحضانات تعمل على توجيه صاحب الخدمة إلى أقرب مكان يحصل فيه على الخدمة وهذا لم يكن يحدث دون منظومة وبنية تحتية مميكنة تستطيع أن تؤدي هذا العمل.