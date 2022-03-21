الإثنين 21 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع طفلة صدمتها سيارة نقل بسوهاج

جثة طفلة
جثة طفلة

لقيت طفلة عمرها 8 سنوات مصرعها بعد أن صدمتها سيارة نقل أثناء عبورها الطريق الزراعي بمركز دار السلام شرق سوهاج، مما أدى إلى انقلاب السيارة وإصابة قائدها، وتم نقل الجثة والسائق إلى المستشفى وتولت النيابة التحقيق.

و تلقى اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج بلاغا بالحادث، وتبين أن سيارة نقل قيادة "و. ع. س" 42 سنة، أثناء سيره حاول مفاداة طفلة تعبر الطريق فاختلت عجلة القيادة بيده مما نتج عنه انقلاب السيارة على جانب الطريق واصطدامه بالطفلة "ر. ع. ا. ا" 8 سنوات، وإصابة السائق بكدمات متفرقة.

وأفاد المدعو "ش. م. ا. م" 48 سنة، عامل جد الطفلة لوالدتها، بمضمون ما جاء بالتحريات ونفى الشبهة الجنائية وقرر مفتش الصحة وفاة الطفلة متاثرة بهبوط حاد بالدورة الدموية التنفسية.

الطريق الزراعي دارالسلام سوهاج مدير امن سوهاج

رئيس التحرير

وائل لطفي

فصل الاقتصاد عن السياسة

الأكثر قراءة

صقيع وسقوط أمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة

رسميا.. الحكومة تحدد السعر الجديد للخبز الحر والفينو

تضامن بورسعيد تُكرّم الأم المثالية.. «حبيش»: قصة كفاح مُلهمة وتستحق اللقب

بعد رفع سعر الفائدة.. ارتفاع أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري

«الصحة» تكشف حقيقة وجود تعارض بين لقاح كورونا والصيام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

كيف نفذن من الحائط الشفاف؟

عيد عبدالحليم

مدرسة الأراجوز.. عودة مسرح الشعب

ماجد حبته

العالم سعيد.. سعيد جدًا!

محمد العسيري

اللى بياكلوا مال النبى

عبدالوهاب داود

فى محبة شاكر عبدالحميد.. ثنائية الانضباط العلمى والعفوية المفرطة

عفاف السيد

عيد الأم.. الأصل مصرى

لواء.حمدى البطران

الإرهاب.. والأدب

جمال-أسعد

يسقط القناع عن الوجوه الكاذبة

صور

تكريم صحفى الدستور محمد غبن فى حفل رابطة النقاد الرياضيين

حفل رابطة النقاد الرياضيين

جنازة زكى فطين عبدالوهاب

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: الطريق لا يزال طويلا لإنهاء حرب أوكرانيا وروسيا

زعم أن مجيء المسيح قريبًا.. وفاة الحاخام "كانيفسكي" المُلقب بـ"أمير التوراة" (بروفايل)

الرئيس الأوكرانى يخاطب الكنيست: الحرب الروسية مأساة لشعبنا ولليهود