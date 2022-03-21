مصرع طفلة صدمتها سيارة نقل بسوهاج

لقيت طفلة عمرها 8 سنوات مصرعها بعد أن صدمتها سيارة نقل أثناء عبورها الطريق الزراعي بمركز دار السلام شرق سوهاج، مما أدى إلى انقلاب السيارة وإصابة قائدها، وتم نقل الجثة والسائق إلى المستشفى وتولت النيابة التحقيق.

و تلقى اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج بلاغا بالحادث، وتبين أن سيارة نقل قيادة "و. ع. س" 42 سنة، أثناء سيره حاول مفاداة طفلة تعبر الطريق فاختلت عجلة القيادة بيده مما نتج عنه انقلاب السيارة على جانب الطريق واصطدامه بالطفلة "ر. ع. ا. ا" 8 سنوات، وإصابة السائق بكدمات متفرقة.

وأفاد المدعو "ش. م. ا. م" 48 سنة، عامل جد الطفلة لوالدتها، بمضمون ما جاء بالتحريات ونفى الشبهة الجنائية وقرر مفتش الصحة وفاة الطفلة متاثرة بهبوط حاد بالدورة الدموية التنفسية.