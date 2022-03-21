تحطم طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الصينية (فيديو)

أعلنت محطة "سي سي تي في" الحكومية اليوم الاثنين، عن تحطم طائرة ركاب بوينغ 737 تابعة للخطوط الجوية الصينية على متنها 133 راكبا في جنوب الصين.

وتحطمت "بوينغ 737" في الريف بالقرب من مدينة ووتشو في منطقة قوانغشي و"تسبب الحادث بحريق في الجبل"، حسبما ذكر تلفزيون الصين المركزي، مضيفا أنه تم إرسال فرق الإنقاذ إلى مكان الحادث.

وفي أول يناير العام الحالي كانت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، قد حذرت من احتمال حدوث تداخل إشارات مع شبكات الجيل الخامس، بما يمكن أن يؤثر على قراءات الارتفاع التي تلعب دورا رئيسيا في هبوط بعض الطائرات في الطقس السيء.

وتقول شركات الخطوط الجوية، إن الطائرة "بوينج 777"، من بين الطرز التي يتركز عليها الاهتمام مبدئيا، وذلك حسب وكالة رويترز.

وبالرغم من إعلان شركتي "آيه.تي. أند تي"، و"فرايزون"، تأجيل تشغيل بعض أبراج الاتصالات اللاسلكية قرب المطارات، ما زالت شركات الطيران تلغي رحلات جوية، أو تغير طرازات طائراتها المستخدمة في الرحلات إلى الولايات المتحدة.

وبدأت إدارة الطيران الاتحادية في تحديث إرشاداتها بشأن المطارات، والطائرات التي ستتأثر بنشر تكنولوجيا الجيل الخامس، في خطوة من المتوقع أن تحد بشكل كبير من تأثير ما يقرب من 1500 إشعار حول القيود المرتبطة بهذه التكنولوجيا.

وفي اليابان، قالت شركتا الطيران الرئيسيتان "أول نيبون" والخطوط الجوية اليابانية، إنهما ستقلصان أعداد الرحلات بطائرات "بوينج 777".

وقالت "أول نيبون"، إنها ستلغي رحلات، أو تغير نوع الطائرات المستخدمة في بعض الرحلات المتجهة للولايات المتحدة.

ومن جانبها أعلنت "لوفتهانزا"، الألمانية، إنها ألغت رحلة من فرانكفورت، إلى ميامي، وتقوم بتغيير بعض الطائرات من بوينج 747-8 إلى 747-400.

وستقوم الخطوط الجوية النمساوية التابعة للوفتهانزا، بتغيير طائراتها المستخدمة في الرحلات إلى نيوارك في نيوجيرسي من 777 إلى 767.