ممر شرفي ومظاهرة طلابية حاشدة وفاء لمديرة مدرسة بكفر الشيخ (فيديو)

قامت طالبات وخريجات المدرسة الثانوية التجارية بنات بمركز سيدي سالم في محافظة كفر الشيخ، بعمل ممر شرفي ومظاهرة حاشدة تكريما ووفاء للسيدة " نشأت خميس" مديرة مدرستهم لمدة 14 عامًا، ولذلك لتقاعدها بسبب بلوغها سن المعاش القانوني، إذ شارك في الممر الشرفي والمظاهرة طالبات المدرسة ومعلميها وأيضًا خريجاتها طيلة الـ14 سنة الماضية فترة تولي نشأت خميس إدارة المدرسة، وهتف الجميع بإسم نشأت خميس، وهم حاملين أعلام مصر.

وأكدت عدد من الطالبات المشاركات في يوم الوفاء لنشأت خميس، خلال حديثهم لـ"الدستور" أن ما فعلوه هو أقل شيء يستطيعون فعله تقديرًا لجهودها في الارتقاء بالمدرسة وجعلها من أفضل مدارس المحافظة وأيضًا لتعاملها الحسن مع الطالبات واحتوائهن والعمل على تقويمهن أخلاقياً وتعليمياً فكانت بمثابة أم لنا، مطالبين اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، ومحمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بتكريم السيدة نشأت خميس تقدير لما بذلته من مجهود كبير للارتقاء بالتعليم الفني في مركز سيدي سالم.

مظاهرة طلابية حاشدة

ويقول سعد طه، معلم مواد قانونية بالمدرسة، لـ"الدستور" إنهم كانوا علي رأس المشاركين في تكريم نشأت خميس لما بذلته من جهد كبير في الارتقاء بالعملية التعليمية بالمدرسة حتى جعلتها أفضل مدرسة تعليم فني في الجمهورية، وأيضًا حفاظها على الطالبات، وكذلك التعاون مع المعلمين وجعلتنا كلنا أسرة واحدة هدفنا مصلحة الطالبات.

وقد تولت نشأت خميس إدارة المدرسة عام 2009 وحتى عام 2022، وخلال فترة توليها الإدارة جعلت مدرستها الافضل علي مستوي الجمهورية كمدرسة تعليم فني وتم تكريمها من الوزارة.

مظاهرة طلابية حاشدة

وقد حصلت المدرسة عام 2016 على المركز الأول على محافظة كفر الشيخ وعلى الجمهورية في العروض الرياضية.

كما حصلت المدرسة عام 2017 على المركز الأول على الجمهورية حيث حصلت الطالبة وفاء علي منصور علي المركز الأول على التعليم الفني وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكريمها في عيد المعلم، وكذلك حصلت المدرسة عام 2018 على المركز الاول على الجمهوريه على التعليم الفني حيث حصلت الطالبة إلهام سعد شلبي على المركز الأول على الجمهورية وكذلك حصلت المدرسه في نفس العام على المركز الأول في مسابقة أوائل الطلبة.

وفي عام 2019 حصلت المدرسة على المركز الأول على الجمهورية على التعليم الفني حيث حصلت الطالبة أمنية صبحي عبد العاطي على المركز الأول على الجمهورية على التعليم الفني، وفي عام 2020 أيضًا حصلت المدرسة على المركز الثاني على الجمهورية حيث حصلت الطالبة إيمان فوزي أبو شعيشع على المركز الثاني على الجمهورية على التعليم الفني بفارق درجتين فقط عن المركز الأول.

وفي عام 2021 حصلت الطالبة بالمدرسة رنا عبد الله السيد الطحاوى على المركز الثاني على الجمهورية على التعليم الفني وبفارق درجه واحدة عن المركز الأول، وفي عام 2021 حصلت المدرسة على أفضل مدرسة فنية على مستوى الجمهورية وتم تكريم المدرسه من نائب الوزير للتعليم الفني بمدينة 6 أكتوبر.

مظاهرة طلابية حاشدة

وفي عام 2021 حصلت المدرسة على أفضل مكتبة نموذجية على الجمهورية، وفي عام 2021 حصلت المدرسة على المركز الأول في الكشافة على مستوى الجمهورية للمرحله الثانوية.