ارتفاع ضحايا غرق سفينة مهاجرين قبالة تونس إلى 25 قتيلا

قالت المنظمة الدولية للهجرة، إن عدد قتلى غرق سفينة مهاجرين قبالة تونس يوم الجمعة ارتفع إلى 25 وسط مخاوف من غرق 35 آخرين كانوا على نفس السفينة، مضيفة أن السفينة كانت تقل 60 مهاجرًا معظمهم من سوريا وتونس.

وتشهد السواحل التونسية طقسًا سيئًا خلال هذه الفترة، ما قد يعيق القوارب الصغيرة للمهاجرين غير الشرعيين للإبحار في المياه العميقة.

ولم تعرف هويات الغرقى، لكن عناصر الحرس البحري رجحت أن تكون من دول إفريقيا جنوب الصحراء وسوريا، وقد نقلت الجثث إلى قسم التشريح بمستشفى نابل.

وهذه أحدث مأساة تشهدها السواحل التونسية بعد سلسلة من حوادث الغرق المتكررة لمهاجرين من تونس ودول إفريقيا جنوب الصحراء.

وتعد السواحل التونسية منصة رئيسية للوصول إلى أقرب نقطة لفضاء الاتحاد الأوروبي عبر إيطاليا للبحث عن فرص أفضل للحياة.