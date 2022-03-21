الأم المثالية بالشرقية: كنت أعمل باليومية ورببت 3 أبناء منهم طبيبة

"صعدت السلم بالجد والاجتهاد من أدنى درجاته.. ومنَّ الله علىَّ وكلل جهدى بالخير".. كانت تلك هى كلمات الحاجة وحيدة الديدامونى، الحاصلة على لقب الأم المثالية الأولى على مستوى محافظة الشرقية، وضمن الأمهات المثاليات اللاتى تم اختيارهن على مستوى جمهورية مصر العربية لعام 2022.

وفى حديثها لـ"الدستور"، قالت الحاجة وحيدة، إن معاناتها بدأت منذ أن توفى زوجها، وترك لها من الأبناء ثلاثة، فلم تلتفت لغيرهم وعكفت على تربيتهم وتعليمهم، وكان هدفها أن يحققوا تقدما فى التعليم، فأكرمها الله بابنة طبيبة والآخر حصل على بكالوريوس تجارة، والفتاة الأخرى تخرجت فى كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف.

وتابعت الحاجة وحيدة أنها بدأت حياتها بالعمل باليومية في مشروع التشجير، ولكنها حرصت على تطوير ذاتها ولم تخجل من المذاكرة، وأكملت التعليم وحصلت على مؤهل عالٍ، مما جعل لها نصيبا فى التعيين والعمل بقسم المتابعة بمديرية التربية والتعليم بالشرقية.

وأوضحت أن نجلها محمد هو من قدم لها فى المسابقة السنوية، لاختيار الأم المثالية، لما رأى فى قصة كفاحها من بطولة تستدعى الشرف والتكريم، لافتة إلى أنها قد شعرت بالمفاجأة حين ورد لها اتصال هاتفى يزف لها نبأ الفوز فى مسابقة الأمهات المثاليات.

واختتمت الحاجة وحيدة الديدامونى حديثها، بأن أكبر تكريم لها هو أبنائها الثلاثة الذين منَّ الله عليهم بها وحققت فيهم حلم التعليم والتربية الصحيحة.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعى، قد أعلنت أن شروط اختيار الأم المثالية لهذا العام، هى ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا، مع الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل، وألا يزيد عدد الأبناء على ثلاثة أبناء فقط، ويستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود من شمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد ومرسي مطروح والبحر الأحمر وأسوان، وبحد أقصى 5 أبناء وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالٍ أو في الفرق النهائية بالكليات أو أحد الأبناء حاصل على مؤهل فني متوسط ومتميز بأحد المهن ويستثني الابن المعاق ذهنيًا وغير القابل للتعلم.