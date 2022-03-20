«تنسيقية الشباب» تهنئ وزيرة الهجرة بمناسبة منحها جائزة المرأة العربية

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين السفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بمناسبة منحها جائزة المرأة العربية للمسئولية المجتمعية من قبل المجلس العربي للتنمية المجتمعية التابع لجامعة الدول العربية.

وتمنى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين دوام النجاح للوزيرة النشيطة على المستويات كافة.

التنسيقية تختتم الموسم الأول للمنتديات بورشة مكافحة الإدمان

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من ناحية أخرى، اختتمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم الأحد، ورشة العمل الرابعة والخاصة بمبادرة مكافحة الإدمان والتعاطي، والتي تنظم ضمن "المنصة الحوارية للعدالة الثقافية" التي أطلقتها منتديات التنسيقية في موسمها الأول.

واستهلت الورشة أعمالها بالتعريف بأزمة الإدمان والآثار الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عنها، مع الإشارة إلى الاهتمام الكبير الذي أولته الدولة في الآونة الاخيرة بهذا الملف وضرورة تهيئة البيئة المحيطة لضمان حل فعال و تأهيل مجتمعي مناسب للمتعافين .

وأكدت النائبة سها سعيد، أمين سر التنسيقية وعضو مجلس الشيوخ ، أن أزمة الإدمان أزمة مجتمعية يجب التصدي لها بالأدوات الاجتماعية والقانونية من خلال التنسيق بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، مشيرة إلى ما واجهه نواب التنسيقية خلال السنوات الماضية من شكاوى المواطنين وهذا ما دفع التنسيقية للعمل علي هذا الملف.

كما عرض أسامة الرفاعي، عضو التنسيقية ما قدمته منتديات التنسيقية في هذا الملف، محاور المشكلة التى تتمثل في الصعوبات التي تواجه مصحات الإدمان في إصدار التراخيص، مع ضرورة التأهيل الاجتماعي و الاقتصادي للمتعافين.

وأوضح الدكتور أحمد الكتامي، مدير البرامج العلاجية بصندوق مكافحة الإدمان، دور الصندوق والجهود المبذولة لحل المشكلة والإنجازات التي حققها الصندوق خلال سنواته الماضية، مؤكدا على الدور الهام للأسرة والأهل في مساندة المتعافين ووقوفهم ضد انتكاسه مرة أخرى.

ونوه أحمد سيد ،مدير برامج علاج الإدمان، إلى ضرورة حصر وبحث حلول للمصحات الغير مرخصة مع الوقوف على الأسباب التي تعيق إصدار التراخيص، مؤكدا ضرورة مكافحة الوصم المجتمعي تجاه المتعافين ودمجهم في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.