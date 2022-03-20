«سلاسل الإمداد والحرب».. «التنسيقية» تناقش سبل مواجهة تداعيات الحرب الأوكرانية غدًا

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،غدًا الإثنين، صالونا نقاشيًا تحت عنوان "سلاسل الإمداد والتضخم والحرب، لماذا تتأثر معيشة المصريين بارتفاع الأسعار؟ وماذا نفعل؟".

ويهدف صالون التنسيقية التعريف بالأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية في العامين الأخيرين بعد جائحة كورونا، بدءًا من ارتفاع الطلب العالمي وأزمة سلاسل الإمداد والتوريد، وتأثير التغيرات المناخية على الإنتاج العالمي من الغذاء والطاقة، وصولًا إلى لحظة الذروة الحالية بعد بداية الحرب الروسية الأوكرانية وتأثير تلك الحرب على رفع أسعار السلع في كافة بلدان العالم، بالإضافة إلى مناقشة كيفية التعامل مع التضخم العالمي وتلك الأزمة.

ويشارك في الصالون كل من: النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والدكتور مدحت نافع، مستشار وزير التموين والرئيس السابق للشركة القابضة للصناعات المعدنية، النائبة مارسيل سمير عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد سالم، عضو التنسيقية.

يدير الحوار محمد موسى، نائب محافظ المنوفية وعضو مجلس أمناء التنسيقية.

التنسيقية تختتم الموسم الأول للمنتديات بورشة مكافحة الإدمان

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واختتمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الأحد، ورشة العمل الرابعة والخاصة بمبادرة مكافحة الادمان والتعاطي، والتي تنظم ضمن "المنصة الحوارية للعدالة الثقافية" التي أطلقتها منتديات التنسيقية في موسمها الأول.

واستهلت الورشة أعمالها بالتعريف بأزمة الإدمان والآثار الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عنها، مع الإشارة إلى الاهتمام الكبير الذي أولته الدولة في الآونة الاخيرة بهذا الملف وضرورة تهيئة البيئة المحيطة لضمان حل فعال و تأهيل مجتمعي مناسب للمتعافين .

وأكدت النائبة سها سعيد، أمين سر التنسيقية وعضو مجلس الشيوخ ، أن أزمة الإدمان أزمة مجتمعية يجب التصدي لها بالأدوات الاجتماعية والقانونية من خلال التنسيق بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، مشيرة إلى ما واجهه نواب التنسيقية خلال السنوات الماضية من شكاوي المواطنين وهذا ما دفع التنسيقية للعمل علي هذا الملف.