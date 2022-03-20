لأول مرة.. «التضامن» تختار رائدة ريفية كأم مثالية على مستوى الجمهورية

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، حصول واحدة من الرائدات الريفية لأول مرة على جائزة التميز ضمن مسابقة الأم المثالية لعام 2022، وهذا تقليد لأول مرة تتخذه الوزارة ضمن الإعلان عن الأمهات المثاليات، تعبيرا عن جهدهم وتقديرهم في العمل الاجتماعي.

خضرة على محمد الحناوي، رائدة اجتماعية منذ 25 عاما، تبلغ من العمر 51 عاما، حاصلة على دبلوم فني تجاري، تزوجت في سن صغير وكان زوجها لا يعمل وكانت تعمل بالمزارع والحقول لتجميع المحاصيل لتوفير قوت يومها.

تحملت مصاعب الحياة بسبب عملها في المزارع وهو عمل موسمي وغير دائم، لذلك عملت رائدة ريفية.

اهتمت بتعليم أبنائها والتحقوا بالمدارس وتفوقوا جميعهم بالدراسة، تخرج الابن الأكبر وحصل على بكالوريوس هندسة، والابن الثاني في نهائي طب بشري، أما الابن الثالث مازال طالب بكلية التربية.

ومازالت الأم تعاني من الشقاء من أجل الأبناء واستكمال مسيرتهم التعليمية حتى يتخرجوا جميعا وتصل بهم لبر الأمان.