الأحد 20 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزيرة الخارجية الألمانية: كل بلد فى أوروبا عليه أن يؤوى لاجئين أوكرانيين

انالينا بيربوك
انالينا بيربوك

دعت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك إلى إبداء التضامن في أوروبا نظرا للعدد الكبير من اللاجئين القادمين من أوكرانيا.
 

وقالت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر في هانوفر اليوم الأحد:" هناك الكثير والكثير من الناس القادمين، وسيتعين علينا القيام بالتوزيع (للاجئين) من على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي".
 

وأعلنت بيربوك أنها ستؤكد على هذا النداء خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذي سينعقد في بروكسل غدا الاثنين.
 

وفي أعقاب زيارة لنُزُل طوارئ للاجئين في مدينة هانوفر (عاصمة ولاية سكسونيا السفلى)، قالت بيربوك:" يجب على كل بلد في أوروبا أن يؤوي أناسا، ويجب أيضا أن ننقل الناس عبر الأطلسي".
 

وتابعت بيربوك أن زيارة القاعة التي يقيم بها نحو 1000 لاجئ أظهرت على نحو مؤثر ما يعنيه الموقف بالنسبة للبلديات " لكن الضغط على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي أعلى كثيرا".
 

كانت بيربوك تحدثت مع لاجئين من أوكرانيا خلال جولة قامت بها في وقت سابق واستمرت لمدة ساعة، وأعربت عن امتنانها للاستعداد الهائل لتقديم المساعدة الذي اتسم به المجتمع وقالت:"نحن بحاجة إلى هذا التماسك في الأسابيع التالية من أجل منح الأطفال العديدين والمراهقين والبالغين وكبار السن الحماية التي يحتاجون إليها معا".

وزيرة الخارجية الألمانية روسيا موسكو أوكرانيا

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وائل لطفي

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