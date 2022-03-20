قبل رمضان.. كيف تتخلص من كافيين القهوة الذي يضر جسمك؟

أيام ويهل علينا شهر رمضان الذي يعتبر فرصة جيدة للتقرب من الله، إضافة إلى تصحيح بعض العادات الغذائية الخاطئة.

تعتبر القهوة من المشروبات المفضلة لدى الكثيرين، لكن وفقًا لما ذكره موقع healthy builder الطبي فالآثار الجانبية للكافيين تجعلك تشعر بعدم الارتياح، حيث يسعى البعض للتدرب على خروج الكافيين من الجسم قبل شهر الصيام، ففي السطور التالية قدم الأطباء عدد من الطرق الفعالة لخروج الكافيين من جسمك.

اشرب الكثير من الماء:

تمامًا كما هو الحال عند محاولة التخلص من المواد الأخرى في الجسم، من الجيد زيادة تناولك للماء، حيث سيؤدي ذلك إلى حث كليتيك على تصفية الكافيين في مجرى الدم بشكل أسرع، ونظرًا لأن القهوة لها آثار تجفيف، وهو أمر يمكن أن يؤدي إلى تكثيف بعض الآثار الجانبية للكافيين، فإن الماء يمكن أن يبقيك رطبًا.

تناول كوب شاي أعشاب:

يمكن أن يؤدي تخمير كوب من الشاي العشبي المفضل لديك إلى زيادة إجمالي كمية السوائل التي تتناولها، مما يتيح لك التعامل مع الكافيين بشكل أسرع، فإنها لفكرة جيدة أن تختار شاي أعشاب يمكن أن يعزز الاسترخاء، حيث يمكن لأمثال شاي أعشاب البابونج، بلسم الليمون، والياسمين أن يقاوم التأثيرات المحفزة للكافيين.

ممارسة التمارين:

النوم على الأريكة يمكن أن يجعل التخلص من الكافيين أبطأ، إضافة إلى أنه سيجعلك أكثر وعياً بالآثار الجانبية غير المواتية للكافيين على جسمك، كل ما عليك القيام به بدلاً من ذلك هو الانخراط في بعض الأنشطة البدنية المعتدلة مثل تمشية كلبك أو غسل سيارتك، ما يساعد بالتأكيد في تسريع عملية التمثيل الغذائي للكافيين.

كما يمكن أن يساعدك رفع الأثقال أو الركض على جهاز المشي أو القفز على دراجة دوارة في التخلص من الكافيين وكذلك السعرات الحرارية الزائدة.

وجبة خفيفة من الموز

تناول قطعة من الموز وتناول وجبة خفيفة عليها من الأمور الجيدة، فهذه الفاكهة الاستوائية جيدة جدًا في القضاء على تهيج المعدة كما أنه يساعد في تخفيف ارتجاع الحمض الذي يمكن أن يسببه القهوة.

تناول فاكهة غنية بفيتامين سي:

بخلاف الموز، يمكنك اختيار أي فاكهة محملة بفيتامين C، وهو عنصر غذائي معروف بمساعدته في تحييد الكافيين، فإذا كنت تعاني بالفعل من اضطراب في المعدة ، فعليك الابتعاد عن الفواكه الحمضية مثل البرتقال والفراولة.

أكل المكسرات أو البذور:

المغنيسيوم هو عنصر غذائي آخر يقال أنه يساعد في منع آثار الكثير من الكافيين، فعلى سبيل المثال، يمكن أن يساعد في تهدئة عقلك وجعلك تشعر بمزيد من الاسترخاء.

كما تعد المكسرات والبذور من مصادرها الهائلة، لذا تناول وجبة خفيفة مع حفنة منها، حيث تحتوي الأسماك والفاصوليا والأفوكادو أيضًا على الكثير من هذا المعدن.