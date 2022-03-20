الأحد 20 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«إينى» تستأنف صادراتها من النفط والغاز بعد انفجار فى نيجيريا

إيني
إيني

أعلنت مجموعة النفط والغاز الإيطالية إيني، اليوم الأحد، استئناف صادراتها من النفط الخام والغاز في جنوب نيجيريا، حيث تم تعليقها بعد انفجار في خط أنابيب.


وأكد متحدث باسم إيني الانتهاء من إصلاح خط الأنابيب التالف.


وتسبب الانفجار الذي وقع في نيمبي في ولاية بايلسا الاثنين، بتسرب نفطي وأدى إلى خفض صادرات محطة براس بـ 25 ألف برميل يومياً. 

 

وقالت شركة ناوك المحلية التابعة لإيني، إنه تم إغلاق الآبار المتصلة بخط الأنابيب على الفور، وتركيب حواجز عائمة ومراكب احتواء لتقليل تأثير تسرب النفط على البيئة.


وأكدت الشركة أنّ الانفجار هو الثاني في منشآتها في غضون أيام قليلة، بعد حادثة سابقة في 28 فبراير في محطة تدفق أوباما، مما أدى إلى انخفاض في الإنتاج بمقدار 5000 برميل يومياً.


في نيجيريا، أكبر منتج للنفط في إفريقيا، يتم إلقاء اللوم بانتظام على شركات النفط بسبب مسؤوليتها في الكوارث البيئية، وعلى الجماعات الإجرامية التي تخترق خطوط الأنابيب لنهب النفط الخام.


قال مدير الوكالة الوطنية لكشف التسرب النفطي والاستجابة له (نوسدرا) إدريس موسى الاثنين، إن الانفجارين اللذين وقعا في منشأتي إيني نتجا عن أعمال تخريب.


واستنكر سكان قرى الصيادين العاملين في الجداول وبالقرب من الساحل الأطلسي في نيمبي وبراس التلوث الناجم عن تسربات نفطية متكررة في المنطقة.

النفط الخام والغاز مجموعة النفط والغاز الإيطالية الغاز نيجيريا

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وائل لطفي

مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

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