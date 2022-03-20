رئيس جامعة الفيوم يشهد حفل تنصيب اتحاد الطلاب ومنتخب الكورال

شهد الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، حفل تنصيب اتحاد الطلاب ومنتخب كورال الجامعة للعام الجامعي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بحضور الدكتور محمد سعيد أبو الغار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعدد من عمداء الكليات والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، وذلك اليوم الأحد بقاعة الاحتفالات الكبرى.

حفل تنصيب اتحاد الطلاب

وأكد ياسر مجدي حتاتة أن إدارة الجامعة تقدم جميع أوجه الدعم لطلابها، وتسعى لتوفير بيئة تعليمية متميزة، وتولي النشاط الطلابي اهتمامًا كبيرًا لحرص الجامعة الدائم على بناء شخصية الطلاب، ليصبحوا شبابًا واعدًا، يسهم في بناء المستقبل.

وأضاف أن الاتحاد يحمل على عاتقه مسؤولية كبيرة، للارتقاء بالنشاط الطلابي بالجامعة، متمنيًا التوفيق والتميز لاتحاد الطلاب خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أشار محمد فاروق الخبيري إلى أن الاتحادات السابقة قامت بجهد ملموس، موجهًا كوادر الاتحاد الجدد باستكمال البناء على المكتسبات التي تحققت، والعمل على تطويرها، واستحداث أنماط عمل جديدة تسهم في رفع مكانة الجامعة بين مثيلاتها، خاصة في الأنشطة الطلابية، والتي حققت الجامعة بها مراكز متميزة على مستوى الجامعات المصرية.

حفل تنصيب اتحاد الطلاب

كما وجه أعضاء الاتحاد بمتابعة ميدانية لزملائهم، لأنهم الكيان الرسمي داخل الجامعة، وممثلين لأكثر من أربعين ألف طالب وطالبة، للعمل على حل المشكلات التي تواجه الطلاب، بالتعاون مع إدارات الجامعة المختلفة.

وفي كلمة الطالب مصطفى محمد نجيب، رئيس اتحاد الطلاب، أكد سعي الاتحاد الجديد إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الدعم الذي توليه إدارة الجامعة لهم، ليكونوا خير ممثل للجامعة بكافة الأنشطة والفعاليات على مستوى الجمهورية.

حفل تنصيب اتحاد الطلاب

كما قدم الطالب محمد حمادة، رئيس اتحاد الطلاب السابق، التهنئة لزملائه أعضاء الاتحاد الجدد، مقدمًا الشكر لإدارة الجامعة على الدعم الذي لمسه خلال فترة توليه رئاسة اتحاد الطلاب، ومشيدًا بالتجربة الديمقراطية للانتخابات هذا العام، ومتمنيًا للاتحاد الجديد التميز، واستكمال المسيرة الطلابية.

حفل تنصيب اتحاد الطلاب

وقام ياسر مجدي حتاتة رئيس الجامعة، ومحمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بمنح أعضاء اتحاد الطلاب السابق شهادات التكريم، تقديرًا لجهودهم خلال الفترة السابقة.

كما قام منتخب كورال الجامعة بتقديم عدد من الأغاني والأناشيد الوطنية خلال الحفل.