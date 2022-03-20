الأحد 20 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

دقيقة حداد على روح زكى فطين عبدالوهاب بندوة تكريم المخرج خيرى بشارة

دقيقة حداد على روح
دقيقة حداد على روح زكي فطين عبدالوهاب

أعرب المخرج خيري بشارة عن حزنه لرحيل صديقه الفنان زكي فطين عبد الوهاب، والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الأحد بعد صراع مع المرض.


وطالب «خيري» خلال ندوة تكريمه المقامه حاليا بقصر ثقافة الإسماعيلية، ضمن فعاليات مهرجان الاسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الثالثة والعشرين، جميع الحضور بالوقوف دقيقة حداد على روحه والدعاء له بالرحمه والمغفرة.

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دقيقة حداد على روح زكي فطين عبدالوهاب


وتقام الندوة تحت شعار الإحتفاء بالبدايات بالمخرج، ومن المقرر ان يتم توقيع كتاب المخرج خيري بشارة الذي يحمل اسم "السينما والواقع"، ويعقب عرض 3 من أفلامه التسجيلية والذي قام المهرجان بترميمهم وهم «طائر النورس - يوميات طبيب في الأرياف - وصائد الدبابات».

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دقيقة حداد على روح زكي فطين عبدالوهاب


يذكر أن المخرج خيري بشارة عاش في مدينة طنطا عندما كانت والدته تزور اهلها في منطقة الدلتا شمال القاهرة وعاش هناك الي ان اصبح عمره خمس سنوات ثم انتقلوا الي القاهرة حيث عمل ونشأ وسط الجيران في شبرا.

وكان عاشقا للسينما منذ صغره وهو ما جعله يدخل المعهد العالي للسينما وتخرج منه عام 1967 وعمل كمساعد للمخرج وفي عام 1968 توجه الى بولندا لدراسة الزمالة على سنة واحدة وهناك التقي بزوجته مونيكا كووالتشيك وتزوجا في شهر أكتوبر عام 1969.

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دقيقة حداد على روح زكي فطين عبدالوهاب

وعندما عاد الى مصر وواصل العمل في منصب مدير مساعد بالإضافة إلى انه قام بتدريس التمثيل والكتابة وفي عام 1972 عمل مع الفيلم البولندي الشهير "في الصحراء والبراري" خلال عملية إطلاق النار في مصر.

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دقيقة حداد على روح زكي فطين عبدالوهاب


جدير بالذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "زينب عزيز" سنوياً بمحافظة الإسماعيلية، ويعد أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام 1991.

زكي فطين عبد الوهاب فطين عبدالوهاب زكي فطين عبدالوهاب مهرجان الاسماعيلية الدولي للافلام التسجيلية قصر ثقافة الإسماعيلية ثقافة الاسماعيلية

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مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

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