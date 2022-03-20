الأحد 20 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح المؤتمر العلمي الطلابي لرعاية المبتكرين والمبدعين

المؤتمر
المؤتمر

افتتح الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ ، المؤتمر العلمي الطلابي الأول تحت شعار «رعاية المبتكرين والمبدعين»، اليوم الأحد،  في قاعة المؤتمرات بكلية الطب البشري بمشاركة طلاب كليات ومعاهد الجامعة، برئاسة الأستاذ الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومقرر المؤتمر الدكتور مروة غلاب، ومنسق المؤتمر إسماعيل إبراهيم رئيس اتحاد الطلاب.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسن يونس، والدكتور رضا صالح نائبا رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات ولفيف من أعضاء هيئة التدريس ومنسق عام الأنشطة الطلابية الدكتور رشدي العدوي.

ويضم المؤتمر ضمن فعالياته عددًا من المحاور الرئيسة في مجال ‘‘العلوم الطبيعية والتطبيقية، العلوم الإنسانية والاجتماعية‘‘، التي تضم مجموعة من البحوث العلمية في الطب والعلوم الصحية، والهندسة، والآداب، والتربية، وغيرها من التخصصات الأخرى.

واستهل رئيس الجامعة كلمته بالترحيب بالحضور في رحاب جامعة كفرالشيخ داعيًا الطلاب المشاركين بالمؤتمر إلى أن يكونوا نموذجًا تفخر به الجامعة، انطلاقًا من شعار المؤتمر الذي يحمل عنوان «رعاية المبتكرين والمبدعين»، شاكرًا كل من أسهم في تنظيم وتنسيق فعاليات هذا المؤتمر.

وأوضح "دسوقي" ، أن المؤتمر يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، باكتشاف ورعاية الموهوبين والمبتكرين، ومن هنا جاءت فكرة هذا المؤتمر ليشكل تجمعًا للعديد من طلاب الجامعات لمناقشة وبحث واقع الإبداع الطلابي، كما يأتي أيضا ليعزز أهمية العمل والتعاون لتنمية الإبداعات والمواهب الطلابية ورعايتها، قراءة لأثرها المستقبلي الكبير على مستوى الفرد والمجتمع.

- المؤتمر يهدف لاستثمار العقول الشابة والطاقات الواعدة لدى الطلاب 

وصرح رئيس الجامعة،  بأن المؤتمر يهدف إلى استثمار العقول الشابة والطاقات الواعدة والقدرات غير المحدودة لدى الطلاب والطالبات بالجامعة، وإحداث نقلة نوعية في شخصية الطلاب ورفع المستوى العلمي والثقافي لدى طلاب وطالبات الجامعة، ونشر ثقافة البحث العلمي والإبداع والابتكار لديهم، والإسهام في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبناء جسور التواصل العلمي بين الطلاب في مختلف المجالات، وذلك من خلال خلق بيئة تعليمية قادرة على اكتشاف مواهب وقدرات وميول الطلاب الإبداعية وتنميتها ورعايتها، واصفا المؤتمر بأنه مباراة في عرض الأفكار.

فيما أكد الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس المؤتمر، أن الأنشطة الطلابية بالجامعة تلقي اهتماما كبيراً ودعم من رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الرازق دسوقي.

مؤتمر مبتكرين مبدعين السيسي كفر الشيخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

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