فوز السيدة وحيدة الديدامونى بالأم المثالية على مستوى الجمهورية

حصدت السيدة وحيدة الديداموني إبراهيم، 58 عاما، من محافظة الشرقية، المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة الأم المثالية.

وتعمل «وحيدة» محاسبة في مديرية التربية والتعليم، وتوفي زوجها بعد الزواج بـ9 سنوات، وكان موظفا بمديرية الزراعة تاركا لها 3 أبناء في عمر «عامين، و5 سنوات و7 سنوات»، ومعاش ضئيل جدا لا يتعدى 110 جنيهات فقط لا غير.

عملت الأم المثالية بالأجر اليومي في الحقول الزراعية، وفي مشروع التشجير بأجر 40 جنيها في الشهر، كما عملت أيضا في تحفيظ الأطفال القران الكريم مقابل جنيهين عن كل طفل، وعلى الرغم من كل هذه التحديات والصعوبات التي واجهتها، إلا أنها اهتمت بتعليم أبنائها حتى تخرجوا جميعا وحصلوا على مؤهلات عليا وتزوجوا بمنزل الأم.

ولم ينته مشوارها عند هذه المرحلة، لكنها أصرت على السعي واهتمت بأن تحصل على مؤهل علمي ليرفع من مكانتها بالعمل، فاجتهدت حتى حصلت على بكالوريوس التجارة عام 2011.

وحصل أبناؤها على درجة التفوق في المؤهلات العليا، الابن الأول بكالوريوس تجارة، الابنة الثانية بكالوريوس طب وجراحة، والابنة الثالثة بكالوريوس تربية ماجستير.