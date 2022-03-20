الأحد 20 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

فوز السيدة وحيدة الديدامونى بالأم المثالية على مستوى الجمهورية

السيدة وحيدة الديداموني
السيدة وحيدة الديداموني

حصدت السيدة وحيدة الديداموني إبراهيم، 58 عاما، من محافظة الشرقية، المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة الأم المثالية.

وتعمل «وحيدة» محاسبة في مديرية التربية والتعليم، وتوفي زوجها بعد الزواج بـ9 سنوات، وكان موظفا بمديرية الزراعة تاركا لها 3 أبناء في عمر «عامين، و5 سنوات و7 سنوات»، ومعاش ضئيل جدا لا يتعدى 110 جنيهات فقط لا غير.

عملت الأم المثالية بالأجر اليومي في الحقول الزراعية، وفي مشروع التشجير بأجر 40  جنيها في الشهر، كما عملت أيضا في تحفيظ الأطفال القران الكريم مقابل جنيهين عن كل طفل، وعلى الرغم من كل هذه التحديات والصعوبات التي واجهتها، إلا أنها اهتمت بتعليم أبنائها حتى تخرجوا جميعا وحصلوا على مؤهلات عليا وتزوجوا بمنزل الأم.

ولم ينته مشوارها عند هذه المرحلة، لكنها أصرت على السعي واهتمت بأن تحصل على مؤهل علمي ليرفع من مكانتها بالعمل، فاجتهدت حتى حصلت على بكالوريوس التجارة عام 2011.

وحصل أبناؤها على درجة التفوق في المؤهلات العليا، الابن الأول بكالوريوس تجارة، الابنة الثانية بكالوريوس طب وجراحة، والابنة الثالثة بكالوريوس تربية ماجستير.

مديرية التربية والتعليم الأم المثالية القرآن الكريم التربية والتعليم المركز الأول على مستوى الجمهورية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

الأكثر قراءة

العظمى بالقاهرة 18.. «الأرصاد»: طقس الإثنين شديد البرودة ليلًا

قطار مساعدات رمضان يصل قرى «حياة كريمة».. توزيع 200 ألف كرتونة سلع

«لدينا الخبرة».. قناة السويس تعرض مساعدة أمريكا في تعويم «إيفر فوروارد»

«الأعلى للإعلام» يحدد ضوابط مشددة للمسلسلات الرمضانية

النائب العام يأمر بإعادة التحقيق فى وفاة سيدة داخل غسالة ملابس بكفرالشيخ

«حامل في الشهر الرابع».. زوج يكتشف حمل زوجته من عمها بعد شهرين من الزفاف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الإرهاب.. والأدب

جمال-أسعد

يسقط القناع عن الوجوه الكاذبة

القس. رفعت فكرى

عيد الأم

علي سعدة

تأملات ذات شجون

حسين دعسة

روسيا - أوكرانيا.. اللعبة الأمريكية في الوقت الضائع

د. منى حلمى

فى الذكرى السنوية الأولى: هل كانت «أمى» نوال السعداوى تكره الرجال والدين؟

د.أحمد الخميسى

كف الملاك على كتفى

سمر فرج فودة

مصر تتسارع.. والعالم يتصارع

صور

فوز الأهلى على المريخ السودانى في دورى أبطال أفريقيا

محمد الباز يناقش موسوعة «المضللون.. وثائق أكاذيب جماعة الإخوان» بمعرض داندى مول للكتاب

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

محطة تل أبيب

المزيد

بينيت: قلقون من موقف أمريكا.. وهناك إصرار على توقيع اتفاق نووى بأى ثمن

فلسطين: التصعيد الإسرائيلى يتطلب وقفة دولية جادة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 فلسطينيين في الضفة الغربية