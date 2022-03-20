محافظ البحيرة يفتتح معرض «أهلا رمضان» بأرض المعارض بدمنهور

قام اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بافتتاح معرض "أهلا رمضان" للسلع الغذائية الغذائية والرمضانية المقام بأرض المعارض أمام سينما النصر الصيفى بدمنهور.

وصرح اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بأن المعرض يضم ٢٦ جناحا للمواد الغذائية والسلع الأساسية والرمضانية واللحوم والخضروات والأسماك، بمشاركة كبرى الشركات والسلاسل التجارية ومنتجات القوات المسلحة ومنتجات مديرية التربية والتعليم، من أجل توفير وعرض كميات كبيرة من المواد الغذائية أمام المواطنين بالأسعار التنافسية والتى تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى ٥٠٪، ومن المقرر أن يستمر المعرض على مدار شهر رمضان المعظم.

هذا وقام اللواء هشام آمنة بتفقد أجنحة المعرض الذى تضمن مختلف المنتجات من الخضر والفاكهة والسلع الغذائية والرمضانية والمنظفات بالإضافة إلى اللحوم البلدية والتى تباع بالمعرض بـ ١٣٠ جنيها للكيلو الواحد، بالإضافة لأقسام للمجمدات من خضر ولحوم ودواجن وأسماك مؤكدا أن جميع الأسعار بالمعرض فى متناول الجميع.

منتجات المعرص

وأشاد "آمنة" بمستوى وجودة المعروضات للتخفيف عن المواطنين مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا سواء للعارضين أو جمهور المستهلكين من خلال تكثيف أعمال التعقيم والتطهير بصفة مستمرة مع تنظيم دخول المواطنين للمعرض حتى لا يحدث تزاحم والحفاظ على التباعد الإجتماعي بينهم ،مشيدا بجهود الغرفة التجارية بالتنسيق مع القوات المسلحة ومديرية التموين لتنظيم المعرض وخروجه بالشكل اللائق لجمهور المستهلكين.

كما استمع محافظ البحيرة لآراء بعض المواطنين المتواجدين بالمعرض والذين عبروا عن استحسانهم ورضاهم عن جودة المنتجات المعروضة وأسعارها التنافسية.

وأكد اللواء هشام آمنة على توافر السلع الغذائية بكافة المنافذ المنتشرة بجميع المراكز والمدن وعددها ٣٢٠٧ منفذ للتيسير عن المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، موجها باستمرار ضخ المنتجات من السلع والمواد الغذائية بشكل يومي لمواجهة الإقبال عليها من جمهور المستهلكين مع متابعة جودة المعروضات والتأكد من صلاحيتها.

وناشد محافظ البحيرة المواطنين الإبلاغ على الخط الساخن ١١٤ في حالة وجود أية تجاوزات في الأسعار وعدم توافر السلع بالأسواق.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس حازم الأشموني السكرتير العام للمحافظة واللواء محمد شوقى بدر السكرتير المساعد والعميد أ.ح أمجد البنا المستشار العسكري للمحافظة ، وكامل غطاس رئيس مركز ومدينة دمنهور وفتحى مرسى رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة، وم.مجدي الخضر مدير مديرية التموين، والعميد مجدي الصيرفي رئيس مباحث التموين ، واللواء أحمد الحسينى رئيس جهاز حماية المستهلك.