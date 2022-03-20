القبض على صاحب مزرعة ينقب عن الآثار في منشأة القناطر

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأحد، القبض على صاحب مزرعة توفي بداخلها شخصان خلال حفرهما للتنقيب عن الآثار بقرية منشأة رضوان في منشأة القناطر.

كانت البداية بتلقي المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها انهيار حفر على شخصين داخل مزرعة بقرية منشأة رضوان بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين إنهيار حفره على شخصين أثناء تنقيبهما عن الآثار وتم انتشال الجثتين ونقلهما بسيارتي إسعاف إلى مستشفى مبارك.

وتحفظت القوات على صاحب المزرعة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.