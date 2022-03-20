الأحد 20 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حريق فى حظيرة مواشى بأطفيح

حريق في حظيرة مواشي
حريق في حظيرة مواشي

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق نشب داخل حظيرة مواشي، تسبب في نفوق رءوس مواشي بقرية الكداية في مركز شرطة أطفيح.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغًا بنشوب حريق داخل حظيرة مواشي بقرية الكداية بدائرة مركز شرطة أطفيح جنوب المحافظة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات بشرية ونتج عن الحريق نفوق عدد من رءوس الماشية.

واتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الجيزة حظيرة مواشي مركز شرطة أطفيح روؤس الماشية قوات الحماية المدنية

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وائل لطفي

مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

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