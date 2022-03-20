«التضامن» تعلن القائمة الكاملة لـ«الأم المثالية 2022».. وحيدة الديداموني الأولى

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، أسماء الأمهات الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام 2022 على مستوى محافظات الجمهورية.

وجاءت في المركز الأول على مستوى الجمهورية وحيدة الديداموني إبراهيم مصطفى من محافظة الشرقية، وفازت سميرة أحمد حسان هاشم بالمركز الثاني من محافظة سوهاج، وجاءت إقبال فايز لبيب درياس في المركز الثالث من محافظة قنا.

كما أعلنت القباج أسماء الأمهات المثاليات لكل محافظة، وجاءت كالآتي:

سهير عبدالسلام علي محمد- الأولى على المنوفية

ميرفت عويضة ميخائيل عويضة- الأولى على بورسعيد

فاطمة إسماعيل محمد الصيفي- الأولى على البحيرة

رباب عبدالحي عوض عبدالحافظ الأولى على كفر الشيخ

نجلاء محمد الخضري- الأولى على القاهرة

هناء محمد عبدالعزيز بسيوني- الأولى على الغربية

أميمة محمد محمد الخواص- الأولى على الإسماعيلية

علية عبدالهادي أبوالليل عبدالرحمن- الأولى على أسيوط

هدى محمد علي يونس- الأولى على الجيزة

صفاء أحمد صابر حفني- الأولى على الأقصر

سنية عبده عبده أبو العلا- الأولى على الدقهلية

حياة إبراهيم مغنم سليمان- الأولى على شمال سيناء

برنسات لطفي أحمد عمر- الأولى على دمياط

سهير فكري عبدالمطلب درويش- الأولى على القليوبية

حمدية عبدالسلام أمين- الأولى على بني سويف

وداد محمد أحمد عبدالمولى- الأولى على السويس

فاطمة خميس علي حسن- الأولى على مطروح

نصرة محمد إسماعيل جاد- الأولى على البحر الأحمر

أمل حسين محمد السيد دياب- الأولى على المنيا

أمل أمين علي طه- الأولى على أسوان

توتو محمود محمد قطامش- الأولى على الوادي الجديد

حنان كامل السيد حسن- الأولى على الفيوم

سامية أحمد عبدالسلام خلاف- الأولى على جنوب سيناء

آمال محمد أحمد فرغلي- الأولى على الإسكندرية

كما أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي الأم المثالية البديلة الأولى على مستوى الجمهورية عن عام 2022، وهي صالحة مرعي حسين علي من محافظة القاهرة، وجاءت سهام وداعي إسماعيل عباس الأم المثالية البديلة لمؤسسات الرعاية « كريمي النسب» من محافظة بني سويف الأولى على مستوى الجمهورية، أما الأم المثالية من ذوي الهمم الأولى على مستوى الجمهورية، فجاءت بثينة محمد عبدالسميع رمضان من محافظة الشرقية، وجاءت انتصار سالم علي مشرف من محافظة الغربية الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية لابن من ذوي الهمم عن عام 2022.

أما فيما يتعلق بالأم التي لديها أحد المشروعات الصغيرة فى إطار سياسة الوزارة للتشجيع على التمكين الاقتصادي، فقد جاءت شادية حسين راشد عبد العال من محافظة قنا الأم المثالية الأولى لإحدى المشروعات الصغيرة «التمكين الاقتصادي» على مستوى الجمهورية، أما فيما يتعلق بالأم المتطوعة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وهي من الفئات التي تم استحداثها في مسابقة هذا العام، فقد جاءت أميمة يوسف عبد العزيز العجوز من محافظة البحيرة الأم المتطوعة الأولى على مستوى الجمهورية.

وجاءت خضرة علي محمد الحناوي من محافظة البحيرة الرائدة الريفية المتميزة الأولى على مستوى الجمهورية، وجاءت الأم أمل محمد محمد المغربي من محافظة الإسكندرية أم مثالية لشهيد من القوات المسلحة، والأم سميحة حسين أحمد علي أم مثالية لشهيد من الشرطة من محافظة الإسكندرية.

وقدمت وزيرة التضامن الاجتماعي التهاني للأمهات الفائزات ولكل الأمهات المصريات، مؤكدة حرص الوزارة على تكريم الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تحتفل مصر كلها بالمرأة المصرية، التي رأت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي طفرة غير مسبوقة، وتعيش عصرها الذهبي.

وأكدت القباج أن عدد المتقدمات لمسابقة الأم المثالية لعام 2022 بلغ 775 سيدة على مستوى الجمهورية، لكل واحدة منهن قصة كفاح تستحق التكريم، ومن بينهن 400 متقدمة انطبقت عليهن الشروط، والتي جاءت كالتالي، ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا، والإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل، وألا يزيد عدد الأبناء علي ثلاثة أبناء مع استثناء المحافظات الحدودية من شمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد ومرسي مطروح والبحر الأحمر وأسوان بحد أقصى 5 أبناء، وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عال أو في الفرق النهائية بالكليات أو أحد الأبناء حاصل على مؤهل فني متوسط ومتميز بأحد المهن ويُستثنى الابن أو الابنة من ذوي الإعاقات الذهنية أو غير القابل للتعلم.

وأما عن الأم الكافلة لأحد الأطفال (كريمي النسب) فقد استلزم إضافة لكل ما سبق أن يكون الابن البديل قد حصل على مؤهل جامعي ونال من عطاء الحب والاهتمام القدر المناسب الذي أتاح له حياة نفسية واجتماعية سليمة، وأما عن الأم البديلة بإحدى دور الرعاية فقد استلزم أن يكون الابن البديل بالدار قد حصل على مؤهل جامعي وألا يقل عمر الأم عن 45 عاماً وأن تكون حاصلة على مؤهل عال وألا تقل فترة عمل الأم بالمؤسسة عن 15 عاماً.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الفئات المُكرمة لهذا العام تشمل الأم المثالية والأم البديلة والأم من ذوي الاحتياجات الخاصة والأم لابن من ذوي الاحتياجات الخاصة وأماً من مؤسسات أبناء مصر الأولى بالرعاية والأم المتميزة في سوق العمل، بالإضافة إلى أم شهيد من القوات المسلحة وأم شهيد من الشرطة، فضلًا عن أم متطوعة مشروع قومي مهم مثل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وهي من الفئات التي تم استحداثها في مسابقة هذا العام، وكذلك رائدة ريفية متميزة.