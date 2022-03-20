الأحد 20 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«التعليم»: 80% من طلاب الصف الأول الثانوي دخلوا على منصة الامتحان التجريبي

التابلت
التابلت

قالت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، إن ٨٠% من طلاب الصف الأول الثانوي دخلوا على المنصة حتى الآن الخاصة بالامتحان التجريبي الذي انطلق اليوم الأحد.

وأكدت الغرفة في بيانٍ لها أنها تتابع المشكلات على مستوى الجمهورية وسوف يتم حل أي مشكلة تواجه الطلاب، وشددت الوزارة على أن هذا الامتحان تجريبي وليس امتحان درجات.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه في إطار خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تطوير المنظومة التعليمية وحرصًا على مصلحة ابنائها الطلاب، فقد تقرر عقد تدريب على استخدام أجهزة التابلت في الامتحانات الإلكترونية لجميع الطلاب بالصف الأول الثانوي (فقط) اعتبارًا من اليوم الأحد. 

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنه يتم عقد التدريب داخل المدرسة ويتم إتاحته طوال اليوم الدراسي وتتولى المديريات التعليمية (والإدارات التعليمية التابعة لها) وضع خطة التدريب داخل مدارسها بما لا يؤثر على اليوم الدراسي.

ووفقًا لما أعلنته الوزارة فقد تبدأ الوزارة في إرسال التطبيق الخاص بالتدريب على التابلت اعتبارًا من اليوم والمدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت يتم استخدام أي إنترنت متاح بالمدرسة أو من خلال شرائح البيانات المرسلة  للطلاب و يتم وضع الأسئلة في ما درسه الطالب في الشهر الأول من الفصل الدراسي الثاني. 

وشددت وزارة التربية والتعليم، على أنه يجب تحديث أجهزة التابلت والتأكد من شريحة البيانات ويجب توفر القلم مع التابلت للإجابة على الأسئلة المقالية. 

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وائل لطفي

مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

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