158.549 إصابة بكورونا في الهند وتايلاند وألمانيا

سجلت الهند وتايلاند وألمانيا، خلال الـ24 ساعة الماضية، 158.549 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وسجلت الهند 1761 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أقل حصيلة إصابات يومية منذ ما يقرب من العامين؛ ليرتفع إجمالي حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 43 مليونا و7 آلاف و841 مصابا.

وأفادت وزارة الصحة الهندية، وفق ما نقلته صحيفة /تايمز أوف إنديا/ اليوم الأحد، بارتفاع تراكمي الوفيات إلى 516 ألفا و479 شخصا بعد وفاة 127 حالة مصابة بالفيروس.

وأضافت أن 3 آلاف و196 حالة تماثلت للشفاء، ليبلغ إجمالي المتعافين 42 مليونا و465 ألفا و122 شخصا.. فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند 26 ألفا و240 حالة.

وسجلت وزارة الصحة التايلاندية، اليوم، 24 ألفا و996 حالة إصابة و84 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية أن العدد الإجمالي لحالات إصابات كورونا ارتفع منذ بداية الجائحة الى ثلاثة ملايين و353 ألفا و969 حالة إصابة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 24 ألفا و246 حالة.

وأضافت أن إجمالي المتعافين ارتفع إلى ثلاثة ملايين و89 ألفا و584 حالة حتى الآن بعد تسجيل 22 ألفا و292 متعافيا.

وسجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض، رقما قياسيا في معدل الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 131 ألفا و792 حالة.

ونقلت صحيفة (بيلد) الألمانية عن المعهد، أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن المرض خلال نفس الفترة بلغ 49 حالة، مشيرا إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع عام 2020 ، بلغ 18 مليونا و553 ألفا و100 حالة.

وأضاف أن إجمالي عدد المتعافين بلغ 14 مليونا و528 ألفا و800 شخص، بينما بلغ عدد الأشخاص، الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس أو تبعاته منذ بدء الجائحة، 126 ألفا و699 شخصا.