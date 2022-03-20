عبر «فيسبوك».. ضبط ميكانيكي يبيع أجهزة تتبع بدون ترخيص

تمكنت شرطة النقل بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، من ضبط ميكانيكي يبيع أجهزة تتبع «GPS» غير مصرح بتداولها بدون تصريح عبر «فيسبوك».

رصدت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الاقتصادي وجود إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تروّج لبيع أجهزة التتبع GPS غير المصرح ببيعها وتداولها دون ترخيص من الجهات المعنية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبط كهربائي سيارات، مقيم بالقاهرة، حال وجوده أسفل كوبري الوراق بدائرة قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، وبحوزته 5 أجهزة GPS بمشتملاتها.

بمواجهته بالمضبوطات أقر بحيازتها بقصد الاتجار فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم إقامة شبكات اتصالات غير مشروعة.