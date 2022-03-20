تداول 28 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

شهد ميناء دمياط، تداول 28 سفينة حاويات وبضائع عامة، و2873 شاحنة خلال الــ 24 ساعة الماضية، .

وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 42435 طنا تشمل 12894 طن فوسفات و20341 طن يوريا و9200 طن أسمنت، وأن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 32326 طنا تشمل 11650 طن قمح و1882 طن خشب زان و3554 طن زيت طعام و10655 طن فول صويا و3367 طن حديد و100 طن خردة و3072 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 1118 طنا.

وأشار إلى أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 973 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بقدونس وبروكلي وبصل أخضر وخس وبطاطس وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (بصل وأعشاب وقطن وكراوية) وفواكه (برتقال وفراولة ) يتم تصديرها إلى كل من هونج كونج وألمانيا وسنغافورة وأمريكا وباكستان وبنجلاديش والصين والهند وكرواتيا وسريلانكا وسلوفينيا، كما بلغ عدد الحاويات الوارد 296 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 3118 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام في الميناء 110147 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 106250 طنا، وغادر قطاران بحمولة إجمالية 2569 طن قمح إلى صوامع شبرا وكوم أبوراضي.