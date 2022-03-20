الأحد 20 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لحماية النساء والأطفال.. أستراليا تضاعف المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا

سكوت موريسون
سكوت موريسون

قال رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون، اليوم الأحد، إن بلاده ستقدم مساعدات عسكرية وإنسانية إضافية لأوكرانيا، بالإضافة إلى فرض حظر فوري على صادرات خام الألومينا والألومنيوم إلى روسيا.

ونقلت شبكة (سي إن إن) الأمريكية - عن بيان صادر عن مكتب موريسون - قوله "من الواضح أن حاجة أوكرانيا للمساعدة العسكرية ما زالت ملحة ومستمرة".

وأضاف البيان أن المساعدات تشمل 21 مليون دولار استرالي (15.3 مليون دولار أمريكي) كمساعدة عسكرية دفاعية للقوات المسلحة الأوكرانية، وبذلك يصل إجمالي المساعدات العسكرية الاسترالية حتى الآن إلى 91 مليون دولار استرالي (66.3 مليون دولار أمريكي).

وأوضحت الحكومة أنها ستقدم أيضا ما قيمته 21.8 مليون دولار أمريكي من المساعدات الإنسانية الطارئة التي ستركز على حماية النساء والأطفال وكبار السن والمعاقين، مشيرة إلى أنها ستتبرع بـ 70 ألف طن على الأقل من الفحم الحراري لأوكرانيا بناء على طلب من كييف. 

ويساعد هذا الفحم الحراري في الحفاظ على تشغيل مولدات الطاقة التي تعمل بالفحم في البلاد وتوفير الكهرباء لشبكة الكهرباء في البلاد بالإضافة إلى دعم الشعب الأوكراني من خلال إبقاء الأضواء، وتدفئة المنازل وتشغيل المصانع في هذا الوقت الصعب للغاية.

ومن المتوقع أن يحد الحظر الفوري على الصادرات الاسترالية من خامات الألومينا والألومنيوم إلى روسيا من قدرتها على إنتاج الألومنيوم الذي يعد مهما لها. ووفقا للحكومة الاسترالية، تعتمد روسيا على استراليا لما يقرب من 20 في المائة من احتياجاتها من الألومينا.

يشار إلى أن أستراليا قد فرضت حتى الآن 476 عقوبة على روسيا تشمل 443 فردا و 33 كيانا بما في ذلك وزارة المالية الروسية.

كانبرا أوكرانيا أستراليا

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وائل لطفي

مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

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