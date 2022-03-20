«حياة كريمة».. قطاعات الرى تنجز تأهيل 4686 كيلو متر من الترع المتعبة

أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، أهمية المشروعات القومية المنفذة حالياً، ومنها أعمال تأهيل وتبطين الترع المتعبة، وتحديث نظم الري في ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على الموارد المتاحة، مشيراً إلى تحقيق عائد اقتصادي واجتماعي وحضاري ملموس فى المناطق التى تم تأهيل الترع بها ومنها زيادة عرض الطرق والحفاظ على البيئة.

ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضي

قال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، أن الإدارات المركزية للموارد المائية والري وقطاعات الوزارة، أنجزت تأهيل وتبطين 10,74 كيلو متر من الترع، اليوم الأحد، وذلك ضمن خطة لتأهيل سبعة آلاف كيلو متر فى عشرين محافظة بالمرحلة الاولى للمشروع، ليصبح إجمالى المنفذ 4686,45 كيلو متر، وذلك بهدف حل أزمة عدم وصول المياه إلى نهايات الترع خاصة فى موسم أقصى الإحتياجات، وتوفير فرص عمل جديدة.

توفير فرص عمل للشباب ضمن مراحل التنفيذ

كما أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري لـ"الدستور"، أهمية أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة في ترشيد المياه، لافتاً إلى إعطاء أولوية لقرى مبادرة "حياة كريمة" والتى تستهدف القرى الأقل دخلاً، من خلال تحقيق عائد اقتصادي وتوفير فرص عمل وحل مشكلة البطالة لآلاف الشباب.

كذلك أشار غانم، إلى مساهمة الأعمال المنفذة فى تعظيم العائد من الاستثمارات المنفقة على المشروع القومى، إضافة إلى تنفيذ مشروع تأهيل المساقي الخاصة بالاراضى القديمة، وذلك بهدف تطوير شبكة المجاري المائية بشكل متكامل على مستوى محافظات الجمهورية.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجه بإطلاق تنفيذ المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على الموارد المتاحة بطول عشرين كيلو متر.